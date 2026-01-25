Салат со свеклой по-новому — простой и вкусный рецепт

Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Салат со свеклой "по-новому" сочетает нежность яиц, свежесть огурцов и насыщенный вкус сыра. Он легко готовится и прекрасно смотрится на праздничном столе, а также станет быстрым и полезным вариантом на будни.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

свекла вареная или запеченная — 1 шт.;

растительное масло — 1 ст. л.;

соленые огурцы — 4-5 шт.;

яйца — 4 шт.;

твердый сыр — 150 г;

зеленый лук — по своему вкусу;

майонез — 3 ст. л.;

соль и черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Свеклу очистить и нарезать мелким кубиком, переложить в миску, добавить растительное масло и перемешать, чтобы свекла не окрасила другие ингредиенты.

Вареная свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Соленые огурцы нарезать кубиками и добавить к свекле. Яйца отварить вкрутую, охладить, очистить и нарезать кубиком.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Твердый сыр измельчить, зеленый лук мелко порубить. Соединить все ингредиенты в глубокой миске. Добавить майонез, соль и перец по своему вкусу, осторожно перемешать. Салат готов к подаче.

