Салат со свеклой по-новому — простой и вкусный рецепт

Салат со свеклой "по-новому" — на каждый день или на праздники
Салат со свеклой "по-новому" сочетает нежность яиц, свежесть огурцов и насыщенный вкус сыра. Он легко готовится и прекрасно смотрится на праздничном столе, а также станет быстрым и полезным вариантом на будни.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- свекла вареная или запеченная — 1 шт.;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- соленые огурцы — 4-5 шт.;
- яйца — 4 шт.;
- твердый сыр — 150 г;
- зеленый лук — по своему вкусу;
- майонез — 3 ст. л.;
- соль и черный перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Свеклу очистить и нарезать мелким кубиком, переложить в миску, добавить растительное масло и перемешать, чтобы свекла не окрасила другие ингредиенты.
Соленые огурцы нарезать кубиками и добавить к свекле. Яйца отварить вкрутую, охладить, очистить и нарезать кубиком.
Твердый сыр измельчить, зеленый лук мелко порубить. Соединить все ингредиенты в глубокой миске. Добавить майонез, соль и перец по своему вкусу, осторожно перемешать. Салат готов к подаче.
