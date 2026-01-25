Видео
Салат со свеклой "по-новому" — на каждый день или на праздники

Салат со свеклой "по-новому" — на каждый день или на праздники

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 12:04
Салат со свеклой по-новому — простой и вкусный рецепт
Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Салат со свеклой "по-новому" сочетает нежность яиц, свежесть огурцов и насыщенный вкус сыра. Он легко готовится и прекрасно смотрится на праздничном столе, а также станет быстрым и полезным вариантом на будни.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • свекла вареная или запеченная — 1 шт.;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • соленые огурцы — 4-5 шт.;
  • яйца — 4 шт.;
  • твердый сыр — 150 г;
  • зеленый лук — по своему вкусу;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • соль и черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Свеклу очистить и нарезать мелким кубиком, переложить в миску, добавить растительное масло и перемешать, чтобы свекла не окрасила другие ингредиенты.

салат з буряком
Вареная свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Соленые огурцы нарезать кубиками и добавить к свекле. Яйца отварить вкрутую, охладить, очистить и нарезать кубиком.

смачний салат з буряком та сиром
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Твердый сыр измельчить, зеленый лук мелко порубить. Соединить все ингредиенты в глубокой миске. Добавить майонез, соль и перец по своему вкусу, осторожно перемешать. Салат готов к подаче.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

овощи салат рецепт свекла закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
