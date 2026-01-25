Салат з буряком по-новому — простий і смачний рецепт

Салат з буряком "по-новому" — на кожен день або на свята
Салат з буряком "по-новому" поєднує ніжність яєць, свіжість огірків і насичений смак сиру. Він легко готується і прекрасно виглядає на святковому столі, а також стане швидким та корисним варіантом на будень.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- буряк варений або запечений — 1 шт.;
- рослинна олія — 1 ст. л.;
- солоні огірки — 4–5 шт.;
- яйця — 4 шт.;
- твердий сир — 150 г;
- зелена цибуля — до свого смаку;
- майонез — 3 ст. л.;
- сіль і чорний перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Буряк очистити та нарізати дрібним кубиком, перекласти в миску, додати рослинну олію та перемішати, щоб буряк не забарвив інші інгредієнти.
Солоні огірки нарізати кубиками та додати до буряка. Яйця відварити круто, охолодити, очистити й нарізати кубиком.
Твердий сир подрібнити, зелену цибулю дрібно посікти. З’єднати всі інгредієнти в глибокій мисці. Додати майонез, сіль і перець до свого смаку, обережно перемішати. Салат готовий до подачі.
