Україна
Салат з буряком "по-новому" — на кожен день або на свята

Салат з буряком "по-новому" — на кожен день або на свята

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 12:04
Салат з буряком по-новому — простий і смачний рецепт
Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Салат з буряком "по-новому" поєднує ніжність яєць, свіжість огірків і насичений смак сиру. Він легко готується і прекрасно виглядає на святковому столі, а також стане швидким та корисним варіантом на будень.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • буряк варений або запечений — 1 шт.;
  • рослинна олія — 1 ст. л.;
  • солоні огірки — 4–5 шт.;
  • яйця — 4 шт.;
  • твердий сир — 150 г;
  • зелена цибуля — до свого смаку;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • сіль і чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Буряк очистити та нарізати дрібним кубиком, перекласти в миску, додати рослинну олію та перемішати, щоб буряк не забарвив інші інгредієнти.

салат з буряком
Варений буряк. Фото: smachnenke.com.ua

Солоні огірки нарізати кубиками та додати до буряка. Яйця відварити круто, охолодити, очистити й нарізати кубиком.

смачний салат з буряком та сиром
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Твердий сир подрібнити, зелену цибулю дрібно посікти. З’єднати всі інгредієнти в глибокій мисці. Додати майонез, сіль і перець до свого смаку, обережно перемішати. Салат готовий до подачі.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин. 

овочі салат рецепт буряк закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
