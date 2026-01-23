Відео
Салат "Зимовий" за 5 хвилин — знадобиться капуста та квасоля

Дата публікації: 23 січня 2026 12:04
Салат Зимовий за 5 хвилин — простий рецепт приготування
Салат "Зимовий". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Зимовий" — це вдале поєднання швидкості, простоти та насиченого смаку. Він готується за лічені хвилини з доступних інгредієнтів і не потребує попередньої підготовки. Завдяки квасолі салат добре насичує, а пекінська капуста додає легкості та свіжості. Цей рецепт приготування з фото стане чудовим рішенням, коли потрібно швидко накрити стіл.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • пекінська капуста — 500–600 г.;
  • квасоля консервована — 1 банка;
  • морква по-корейськи — 200 г.;
  • цибуля зелена — 1 пучок;
  • сіль — до свого смаку;
  • перець чорний мелений — до свого смаку;
  • майонез — для заправки.

Спосіб приготування

Пекінську капусту тонко нашаткувати ножем і перекласти у велику миску. Вона стане основою салату та надасть йому свіжості й легкої текстури. Консервовану квасолю промити під холодною водою, дати стекти рідині та додати до капусти. Додати моркву по-корейськи, рівномірно розподіливши її по салатній основі.

рецепт салату з пекінською капустою та квасолею
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Зелену цибулю дрібно нарізати та перекласти в миску. За бажанням замінити її білою або червоною ріпчастою цибулею, нарізаною тонкими півкільцями.

Посолити салат за смаком, додати чорний мелений перець. Заправити майонезом і добре перемішати, щоб усі інгредієнти рівномірно поєдналися між собою. Подавати одразу після приготування або після короткого охолодження.

капуста салат рецепт квасоля пекінська капуста
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
