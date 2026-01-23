Салат Зимовий за 5 хвилин — простий рецепт приготування

Салат "Зимовий" за 5 хвилин — знадобиться капуста та квасоля
Салат "Зимовий" — це вдале поєднання швидкості, простоти та насиченого смаку. Він готується за лічені хвилини з доступних інгредієнтів і не потребує попередньої підготовки. Завдяки квасолі салат добре насичує, а пекінська капуста додає легкості та свіжості. Цей рецепт приготування з фото стане чудовим рішенням, коли потрібно швидко накрити стіл.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 500–600 г.;
- квасоля консервована — 1 банка;
- морква по-корейськи — 200 г.;
- цибуля зелена — 1 пучок;
- сіль — до свого смаку;
- перець чорний мелений — до свого смаку;
- майонез — для заправки.
Спосіб приготування
Пекінську капусту тонко нашаткувати ножем і перекласти у велику миску. Вона стане основою салату та надасть йому свіжості й легкої текстури. Консервовану квасолю промити під холодною водою, дати стекти рідині та додати до капусти. Додати моркву по-корейськи, рівномірно розподіливши її по салатній основі.
Зелену цибулю дрібно нарізати та перекласти в миску. За бажанням замінити її білою або червоною ріпчастою цибулею, нарізаною тонкими півкільцями.
Посолити салат за смаком, додати чорний мелений перець. Заправити майонезом і добре перемішати, щоб усі інгредієнти рівномірно поєдналися між собою. Подавати одразу після приготування або після короткого охолодження.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.
Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин.
Читайте Новини.LIVE!