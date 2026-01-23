Салат Зимний за 5 минут — простой рецепт приготовления

Салат "Зимний" за 5 минут — понадобится капуста и фасоль
Салат "Зимний" — это удачное сочетание скорости, простоты и насыщенного вкуса. Он готовится за считанные минуты из доступных ингредиентов и не требует предварительной подготовки. Благодаря фасоли салат хорошо насыщает, а пекинская капуста добавляет легкости и свежести.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 500-600 г;
- фасоль консервированная — 1 банка;
- морковь по-корейски — 200 г;
- лук зеленый — 1 пучок;
- соль — по своему вкусу;
- перец черный молотый — по своему вкусу;
- майонез — для заправки.
Способ приготовления
Пекинскую капусту тонко нашинковать ножом и переложить в большую миску. Она станет основой салата и придаст ему свежести и легкой текстуры. Консервированную фасоль промыть под холодной водой, дать стечь жидкости и добавить к капусте. Добавить морковь по-корейски, равномерно распределив ее по салатной основе.
Зеленый лук мелко нарезать и переложить в миску. По желанию заменить его белым или красным репчатым луком, нарезанным тонкими полукольцами.
Посолить салат по вкусу, добавить черный молотый перец. Заправить майонезом и хорошо перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно соединились между собой. Подавать сразу после приготовления или после короткого охлаждения.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".
Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.
Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.
Читайте Новини.LIVE!