Салат Зимний за 5 минут — простой рецепт приготовления

Салат "Зимний". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Зимний" — это удачное сочетание скорости, простоты и насыщенного вкуса. Он готовится за считанные минуты из доступных ингредиентов и не требует предварительной подготовки. Благодаря фасоли салат хорошо насыщает, а пекинская капуста добавляет легкости и свежести.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

пекинская капуста — 500-600 г;

фасоль консервированная — 1 банка;

морковь по-корейски — 200 г;

лук зеленый — 1 пучок;

соль — по своему вкусу;

перец черный молотый — по своему вкусу;

майонез — для заправки.

Способ приготовления

Пекинскую капусту тонко нашинковать ножом и переложить в большую миску. Она станет основой салата и придаст ему свежести и легкой текстуры. Консервированную фасоль промыть под холодной водой, дать стечь жидкости и добавить к капусте. Добавить морковь по-корейски, равномерно распределив ее по салатной основе.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Зеленый лук мелко нарезать и переложить в миску. По желанию заменить его белым или красным репчатым луком, нарезанным тонкими полукольцами.

Посолить салат по вкусу, добавить черный молотый перец. Заправить майонезом и хорошо перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно соединились между собой. Подавать сразу после приготовления или после короткого охлаждения.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.