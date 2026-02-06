Салат София с крабовыми палочками из трех ингредиентов — простой и свежий рецепт

Салат "София" — для рецепта понадобится всего 3 ингредиента
Когда хочется приготовить что-то быстрое, легкое и без сложных сочетаний, салат "София" становится идеальным вариантом. В нем всего три основных ингредиента, но благодаря маринованному луку блюдо получается удивительно сбалансированным, свежим и очень аппетитным.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- крабовые палочки — 100 г;
- свежий огурец — 1-2 шт.;
- красный лук — 1 шт.;
- майонез — по своему вкусу;
- зелень — для декора.
Для маринада лука:
- вода — 100 мл.;
- уксус — 4-5 ст. л.;
- сахар — 2 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.
Способ приготовления
Красный лук очистить и нарезать тонкими четвертькольцами. Переложить его в миску, добавить соль, сахар и уксус, залить водой и оставить мариноваться примерно на 1 час. За это время лук станет мягким, ароматным и потеряет резкость.
Свежие огурцы нарезать тонкой соломкой и переложить в салатник. Крабовые палочки также нарезать соломкой, чтобы все ингредиенты были одного формата.
Замаринованный лук хорошо отжать от жидкости и добавить к огурцам и крабовым палочкам.
Заправить салат майонезом, осторожно перемешать до равномерного распределения соуса. Перед подачей украсить зеленью по своему вкусу.
