Салат София с крабовыми палочками из трех ингредиентов — простой и свежий рецепт

Салат "София". Фото: gospodynka.com.ua

Когда хочется приготовить что-то быстрое, легкое и без сложных сочетаний, салат "София" становится идеальным вариантом. В нем всего три основных ингредиента, но благодаря маринованному луку блюдо получается удивительно сбалансированным, свежим и очень аппетитным.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

крабовые палочки — 100 г;

свежий огурец — 1-2 шт.;

красный лук — 1 шт.;

майонез — по своему вкусу;

зелень — для декора.

Для маринада лука:

вода — 100 мл.;

уксус — 4-5 ст. л.;

сахар — 2 ч. л.;

соль — 1 ч. л.

Способ приготовления

Красный лук очистить и нарезать тонкими четвертькольцами. Переложить его в миску, добавить соль, сахар и уксус, залить водой и оставить мариноваться примерно на 1 час. За это время лук станет мягким, ароматным и потеряет резкость.

Лук и сахар. Фото: gospodynka.com.ua

Свежие огурцы нарезать тонкой соломкой и переложить в салатник. Крабовые палочки также нарезать соломкой, чтобы все ингредиенты были одного формата.

Майонез и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Замаринованный лук хорошо отжать от жидкости и добавить к огурцам и крабовым палочкам.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Заправить салат майонезом, осторожно перемешать до равномерного распределения соуса. Перед подачей украсить зеленью по своему вкусу.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.