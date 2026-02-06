Салат Софія з крабовими паличками з трьох інгредієнтів — простий і свіжий рецепт

Салат "Софія" — для рецепта знадобиться всього 3 інгредієнти
Коли хочеться приготувати щось швидке, легке й без складних поєднань, салат "Софія" стає ідеальним варіантом. У ньому лише три основні інгредієнти, але завдяки маринованій цибулі страва виходить напрочуд збалансованою, свіжою та дуже апетитною.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- крабові палички — 100 г;
- свіжий огірок — 1–2 шт.;
- червона цибуля — 1 шт.;
- майонез — до свого смаку;
- зелень — для декору.
Для маринаду цибулі:
- вода — 100 мл.;
- оцет — 4–5 ст. л.;
- цукор — 2 ч. л.;
- сіль — 1 ч. л.
Спосіб приготування
Червону цибулю очистити та нарізати тонкими чвертькільцями. Перекласти її в миску, додати сіль, цукор і оцет, залити водою та залишити маринуватися приблизно на 1 годину. За цей час цибуля стане м’якою, ароматною і втратить різкість.
Свіжі огірки нарізати тонкою соломкою та перекласти в салатник. Крабові палички також нарізати соломкою, щоб усі інгредієнти були одного формату.
Замариновану цибулю добре відтиснути від рідини й додати до огірків і крабових паличок.
Заправити салат майонезом, обережно перемішати до рівномірного розподілу соусу. Перед подачею прикрасити зеленню до свого смаку.
