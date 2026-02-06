Відео
Салат "Софія" — для рецепта знадобиться всього 3 інгредієнти

Дата публікації: 6 лютого 2026 14:04
Салат Софія з крабовими паличками з трьох інгредієнтів — простий і свіжий рецепт
Салат "Софія". Фото: gospodynka.com.ua

Коли хочеться приготувати щось швидке, легке й без складних поєднань, салат "Софія" стає ідеальним варіантом. У ньому лише три основні інгредієнти, але завдяки маринованій цибулі страва виходить напрочуд збалансованою, свіжою та дуже апетитною.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • крабові палички — 100 г;
  • свіжий огірок — 1–2 шт.;
  • червона цибуля — 1 шт.;
  • майонез — до свого смаку;
  • зелень — для декору.

Для маринаду цибулі:

  • вода — 100 мл.;
  • оцет — 4–5 ст. л.;
  • цукор — 2 ч. л.;
  • сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Червону цибулю очистити та нарізати тонкими чвертькільцями. Перекласти її в миску, додати сіль, цукор і оцет, залити водою та залишити маринуватися приблизно на 1 годину. За цей час цибуля стане м’якою, ароматною і втратить різкість.

рецепт салату з крабовими паличками
Цибуля та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

Свіжі огірки нарізати тонкою соломкою та перекласти в салатник. Крабові палички також нарізати соломкою, щоб усі інгредієнти були одного формату.

рецепт салату з крабовими паличками
Майонез та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Замариновану цибулю добре відтиснути від рідини й додати до огірків і крабових паличок.

рецепт салату з крабовими паличками
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Заправити салат майонезом, обережно перемішати до рівномірного розподілу соусу. Перед подачею прикрасити зеленню до свого смаку.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин. 

салат рецепт крабові палички крабовий салат закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
