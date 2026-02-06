Салат Софія з крабовими паличками з трьох інгредієнтів — простий і свіжий рецепт

Салат "Софія". Фото: gospodynka.com.ua

Коли хочеться приготувати щось швидке, легке й без складних поєднань, салат "Софія" стає ідеальним варіантом. У ньому лише три основні інгредієнти, але завдяки маринованій цибулі страва виходить напрочуд збалансованою, свіжою та дуже апетитною.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

крабові палички — 100 г;

свіжий огірок — 1–2 шт.;

червона цибуля — 1 шт.;

майонез — до свого смаку;

зелень — для декору.

Для маринаду цибулі:

вода — 100 мл.;

оцет — 4–5 ст. л.;

цукор — 2 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Червону цибулю очистити та нарізати тонкими чвертькільцями. Перекласти її в миску, додати сіль, цукор і оцет, залити водою та залишити маринуватися приблизно на 1 годину. За цей час цибуля стане м’якою, ароматною і втратить різкість.

Цибуля та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

Свіжі огірки нарізати тонкою соломкою та перекласти в салатник. Крабові палички також нарізати соломкою, щоб усі інгредієнти були одного формату.

Майонез та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Замариновану цибулю добре відтиснути від рідини й додати до огірків і крабових паличок.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Заправити салат майонезом, обережно перемішати до рівномірного розподілу соусу. Перед подачею прикрасити зеленню до свого смаку.

