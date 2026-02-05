Відео
Головна Смак Салат Водолій — знадобиться 250 г курячого філе та 200 г ананасів

Салат Водолій — знадобиться 250 г курячого філе та 200 г ананасів

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 16:04
Салат Водолій — рецепт з курячим філе та ананасами
Салат "Водолій". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Водолій" — це вдале поєднання ніжного курячого філе, соковитих ананасів і свіжих огірків. Шаровий салат виходить легким, збалансованим на смак і водночас ситним. Такий рецепт підходить як для святкового меню, так і для домашнього столу, коли хочеться чогось перевіреного й ефектного.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • куряче філе відварене — 250–300 г;
  • ананаси консервовані — 200 г;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • огірки свіжі — 2 шт.;
  • плавлені сирки — 2 шт. (приблизно 100 г);
  • майонез — до свого смаку.

Спосіб приготування

Відварене куряче філе нарізати невеликим кубиком. Викласти рівним шаром у салатник та злегка змастити майонезом. Консервовані ананаси нарізати кубиком, за потреби злегка відтиснути від сиропу. Викласти наступним шаром і рівномірно нанести тонкий шар майонезу.

салат з куркою та ананасами
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Варені яйця натерти на великій терці, викласти поверх ананасів та знову злегка змастити майонезом. Свіжі огірки нарізати кубиком або тонкою соломкою, викласти черговим шаром і нанести майонез.

рецепт салату з куркою та ананасами
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Плавлені сирки натерти на великій терці, розподілити зверху салату та за бажанням додати ще трохи майонезу. Дати салату настоятися перед подачею, щоб шари добре поєдналися.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
