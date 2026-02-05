Салат Водолій — рецепт з курячим філе та ананасами

Салат Водолій — знадобиться 250 г курячого філе та 200 г ананасів
Салат "Водолій" — це вдале поєднання ніжного курячого філе, соковитих ананасів і свіжих огірків. Шаровий салат виходить легким, збалансованим на смак і водночас ситним. Такий рецепт підходить як для святкового меню, так і для домашнього столу, коли хочеться чогось перевіреного й ефектного.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- куряче філе відварене — 250–300 г;
- ананаси консервовані — 200 г;
- яйця варені — 4 шт.;
- огірки свіжі — 2 шт.;
- плавлені сирки — 2 шт. (приблизно 100 г);
- майонез — до свого смаку.
Спосіб приготування
Відварене куряче філе нарізати невеликим кубиком. Викласти рівним шаром у салатник та злегка змастити майонезом. Консервовані ананаси нарізати кубиком, за потреби злегка відтиснути від сиропу. Викласти наступним шаром і рівномірно нанести тонкий шар майонезу.
Варені яйця натерти на великій терці, викласти поверх ананасів та знову злегка змастити майонезом. Свіжі огірки нарізати кубиком або тонкою соломкою, викласти черговим шаром і нанести майонез.
Плавлені сирки натерти на великій терці, розподілити зверху салату та за бажанням додати ще трохи майонезу. Дати салату настоятися перед подачею, щоб шари добре поєдналися.
