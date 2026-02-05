Салат Водолей — рецепт с куриным филе и ананасами

Салат "Водолей". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Водолей" — это удачное сочетание нежного куриного филе, сочных ананасов и свежих огурцов. Слоеный салат получается легким, сбалансированным на вкус и одновременно сытным. Такой рецепт подходит как для праздничного меню, так и для домашнего стола, когда хочется чего-то проверенного и эффектного.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

куриное филе отварное — 250-300 г;

ананасы консервированные — 200 г;

яйца вареные — 4 шт.;

огурцы свежие — 2 шт.;

плавленые сырки — 2 шт. (примерно 100 г);

майонез — по своему вкусу.

Способ приготовления

Отваренное куриное филе нарезать небольшим кубиком. Выложить ровным слоем в салатник и слегка смазать майонезом. Консервированные ананасы нарезать кубиком, при необходимости слегка отжать от сиропа. Выложить следующим слоем и равномерно нанести тонкий слой майонеза.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Вареные яйца натереть на крупной терке, выложить поверх ананасов и снова слегка смазать майонезом. Свежие огурцы нарезать кубиком или тонкой соломкой, выложить очередным слоем и нанести майонез.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Плавленые сырки натереть на крупной терке, распределить сверху салата и по желанию добавить еще немного майонеза. Дать салату настояться перед подачей, чтобы слои хорошо соединились.

