Салат Водолей — рецепт с куриным филе и ананасами

Салат Водолей — понадобится 250 г куриного филе и 200 г ананасов
Салат "Водолей" — это удачное сочетание нежного куриного филе, сочных ананасов и свежих огурцов. Слоеный салат получается легким, сбалансированным на вкус и одновременно сытным. Такой рецепт подходит как для праздничного меню, так и для домашнего стола, когда хочется чего-то проверенного и эффектного.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- куриное филе отварное — 250-300 г;
- ананасы консервированные — 200 г;
- яйца вареные — 4 шт.;
- огурцы свежие — 2 шт.;
- плавленые сырки — 2 шт. (примерно 100 г);
- майонез — по своему вкусу.
Способ приготовления
Отваренное куриное филе нарезать небольшим кубиком. Выложить ровным слоем в салатник и слегка смазать майонезом. Консервированные ананасы нарезать кубиком, при необходимости слегка отжать от сиропа. Выложить следующим слоем и равномерно нанести тонкий слой майонеза.
Вареные яйца натереть на крупной терке, выложить поверх ананасов и снова слегка смазать майонезом. Свежие огурцы нарезать кубиком или тонкой соломкой, выложить очередным слоем и нанести майонез.
Плавленые сырки натереть на крупной терке, распределить сверху салата и по желанию добавить еще немного майонеза. Дать салату настояться перед подачей, чтобы слои хорошо соединились.
