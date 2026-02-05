Видео
Главная Вкус Салат Водолей — понадобится 250 г куриного филе и 200 г ананасов

Салат Водолей — понадобится 250 г куриного филе и 200 г ананасов

Дата публикации 5 февраля 2026 16:04
Салат Водолей — рецепт с куриным филе и ананасами
Салат "Водолей". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Водолей" — это удачное сочетание нежного куриного филе, сочных ананасов и свежих огурцов. Слоеный салат получается легким, сбалансированным на вкус и одновременно сытным. Такой рецепт подходит как для праздничного меню, так и для домашнего стола, когда хочется чего-то проверенного и эффектного.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриное филе отварное — 250-300 г;
  • ананасы консервированные — 200 г;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • огурцы свежие — 2 шт.;
  • плавленые сырки — 2 шт. (примерно 100 г);
  • майонез — по своему вкусу.

Способ приготовления

Отваренное куриное филе нарезать небольшим кубиком. Выложить ровным слоем в салатник и слегка смазать майонезом. Консервированные ананасы нарезать кубиком, при необходимости слегка отжать от сиропа. Выложить следующим слоем и равномерно нанести тонкий слой майонеза.

салат з куркою та ананасами
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Вареные яйца натереть на крупной терке, выложить поверх ананасов и снова слегка смазать майонезом. Свежие огурцы нарезать кубиком или тонкой соломкой, выложить очередным слоем и нанести майонез.

рецепт салату з куркою та ананасами
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Плавленые сырки натереть на крупной терке, распределить сверху салата и по желанию добавить еще немного майонеза. Дать салату настояться перед подачей, чтобы слои хорошо соединились.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
