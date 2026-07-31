Салат "Тройка" из баклажанов: понадобятся всего 3 основных ингредиента
Салат из баклажанов не обязательно должен быть сложным, чтобы поражать своим вкусом. Сочетание обжаренных баклажанов, яиц и маринованного лука создает нежную и в то же время пикантную закуску, которую легко приготовить из доступных продуктов. После недолгого охлаждения салат становится еще вкуснее.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- баклажаны — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- репчатый лук — 1 шт.
Дополнительно:
- майонез — 1–2 ст. л.;
- сахар — 2 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- уксус — 3 ст. л.;
- вода — 100 мл;
- растительное масло — для жарки;
- зелень — по желанию.
Способ приготовления
- Яйца отварить вкрутую и нарезать кубиками.
- Лук нарезать полукольцами, смешать с сахаром, солью, уксусом и водой, оставить мариноваться на 15–20 минут.
- Баклажаны нарезать соломкой и обжарить до золотистой корочки. Выложить на бумажное полотенце и дать остыть.
- Смешать баклажаны, яйца и отжатый маринованный лук.
- Добавить майонез, при необходимости посолить и перемешать.
- По желанию украсить свежей зеленью и перед подачей немного охладить.
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