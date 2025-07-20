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Салат за 5 мин — нужны крабовые палочки и несколько ингредиентов

20 июля 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Рецепт салата с крабовыми палочками за 5 минут — быстрый способ приготовления вкусного салата с фото
Крабовый салат. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот салат с крабовыми палочками готовится за считанные минуты и станет настоящей палочкой-выручалочкой для любого случая. Простой набор ингредиентов, быстрое приготовление и яркий вкус — идеальный выбор для легкого перекуса или праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • крабовые палочки — 200 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • огурцы свежие — 2 шт.;
  • консервированная кукуруза — 150 г;
  • масло растительное — 3 ст. л.;
  • зелень, соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Огурцы помыть, обсушить, срезать кончики и обязательно проверить на вкус — горький овощ может испортить салат. Нарезать огурцы крупными кусками.

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Крабовые палочки. Фото: smachnenke.com.ua

Снять пленку с крабовых палочек, нарезать их на кусочки, примерно такого же размера, как и огурцы.

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Крабовые палочки и кукуруза. Фото: smachnenke.com.ua

Соединить крабовые палочки, огурцы и кукурузу в большой миске. Посолить и поперчить по своему вкусу, добавить зелень. Заправить салат растительным маслом и тщательно перемешать.

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Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить салат на тарелку. Яйца очистить, разрезать на четвертинки и выложить сверху. Подавать сразу к столу.

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