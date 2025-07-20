Рецепт салата с крабовыми палочками за 5 минут — быстрый способ приготовления вкусного салата с фото

Крабовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат с крабовыми палочками готовится за считанные минуты и станет настоящей палочкой-выручалочкой для любого случая. Простой набор ингредиентов, быстрое приготовление и яркий вкус — идеальный выбор для легкого перекуса или праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

крабовые палочки — 200 г;

яйца — 2 шт.;

огурцы свежие — 2 шт.;

консервированная кукуруза — 150 г;

масло растительное — 3 ст. л.;

зелень, соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Огурцы помыть, обсушить, срезать кончики и обязательно проверить на вкус — горький овощ может испортить салат. Нарезать огурцы крупными кусками.

Крабовые палочки. Фото: smachnenke.com.ua

Снять пленку с крабовых палочек, нарезать их на кусочки, примерно такого же размера, как и огурцы.

Крабовые палочки и кукуруза. Фото: smachnenke.com.ua

Соединить крабовые палочки, огурцы и кукурузу в большой миске. Посолить и поперчить по своему вкусу, добавить зелень. Заправить салат растительным маслом и тщательно перемешать.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить салат на тарелку. Яйца очистить, разрезать на четвертинки и выложить сверху. Подавать сразу к столу.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для летнего рациона

Рецепт летнего оливье — блюдо, которое имеет невероятный вкус, а готовится всего за 5 минут.

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего 3 продукта, а получается так вкусно и недорого.