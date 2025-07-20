Рецепт салата с крабовыми палочками за 5 минут — быстрый способ приготовления вкусного салата с фото

Салат за 5 мин — нужны крабовые палочки и несколько ингредиентов
Этот салат с крабовыми палочками готовится за считанные минуты и станет настоящей палочкой-выручалочкой для любого случая. Простой набор ингредиентов, быстрое приготовление и яркий вкус — идеальный выбор для легкого перекуса или праздничного стола.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- крабовые палочки — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- огурцы свежие — 2 шт.;
- консервированная кукуруза — 150 г;
- масло растительное — 3 ст. л.;
- зелень, соль, перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Огурцы помыть, обсушить, срезать кончики и обязательно проверить на вкус — горький овощ может испортить салат. Нарезать огурцы крупными кусками.
Снять пленку с крабовых палочек, нарезать их на кусочки, примерно такого же размера, как и огурцы.
Соединить крабовые палочки, огурцы и кукурузу в большой миске. Посолить и поперчить по своему вкусу, добавить зелень. Заправить салат растительным маслом и тщательно перемешать.
Выложить салат на тарелку. Яйца очистить, разрезать на четвертинки и выложить сверху. Подавать сразу к столу.
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