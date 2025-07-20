Рецепт салату з крабовими паличками за 5 хвилин — швидкий спосіб приготування смачного салату з фото

Салат за 5 хв — потрібні крабові палички та кілька інгредієнтів
Цей салат із крабовими паличками готується за лічені хвилини і стане справжньою паличкою-виручалочкою для будь-якого випадку. Простий набір інгредієнтів, швидке приготування і яскравий смак — ідеальний вибір для легкого перекусу чи святкового столу.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- крабові палички — 200 г;
- яйця — 2 шт.;
- огірки свіжі — 2 шт.;
- консервована кукурудза — 150 г;
- олія рослинна — 3 ст. л.;
- зелень, сіль, перець — на свій смак.
Спосіб приготування
Огірки помити, обсушити, зрізати кінчики та обов’язково перевірити на смак — гіркий овоч може зіпсувати салат. Нарізати огірки великими шматками.
Зняти плівку з крабових паличок, нарізати їх на шматочки, приблизно такого ж розміру, як і огірки.
З’єднати крабові палички, огірки й кукурудзу у великій мисці. Посолити й поперчити до свого смаку, додати зелень. Заправити салат рослинною олією та ретельно перемішати.
Викласти салат на тарілку. Яйця очистити, розрізати на четвертинки та викласти зверху. Подавати одразу до столу.
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