Рецепт салату з крабовими паличками за 5 хвилин — швидкий спосіб приготування смачного салату з фото

Крабовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат із крабовими паличками готується за лічені хвилини і стане справжньою паличкою-виручалочкою для будь-якого випадку. Простий набір інгредієнтів, швидке приготування і яскравий смак — ідеальний вибір для легкого перекусу чи святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

крабові палички — 200 г;

яйця — 2 шт.;

огірки свіжі — 2 шт.;

консервована кукурудза — 150 г;

олія рослинна — 3 ст. л.;

зелень, сіль, перець — на свій смак.

Спосіб приготування

Огірки помити, обсушити, зрізати кінчики та обов’язково перевірити на смак — гіркий овоч може зіпсувати салат. Нарізати огірки великими шматками.

Крабові палички. Фото: smachnenke.com.ua

Зняти плівку з крабових паличок, нарізати їх на шматочки, приблизно такого ж розміру, як і огірки.

Крабові палички та кукурудза. Фото: smachnenke.com.ua

З’єднати крабові палички, огірки й кукурудзу у великій мисці. Посолити й поперчити до свого смаку, додати зелень. Заправити салат рослинною олією та ретельно перемішати.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти салат на тарілку. Яйця очистити, розрізати на четвертинки та викласти зверху. Подавати одразу до столу.

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