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Салат за 5 хв — потрібні крабові палички та кілька інгредієнтів

20 липня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Рецепт салату з крабовими паличками за 5 хвилин — швидкий спосіб приготування смачного салату з фото
Крабовий салат. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей салат із крабовими паличками готується за лічені хвилини і стане справжньою паличкою-виручалочкою для будь-якого випадку. Простий набір інгредієнтів, швидке приготування і яскравий смак — ідеальний вибір для легкого перекусу чи святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • крабові палички — 200 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • огірки свіжі — 2 шт.;
  • консервована кукурудза — 150 г;
  • олія рослинна — 3 ст. л.;
  • зелень, сіль, перець — на свій смак.

Спосіб приготування

Огірки помити, обсушити, зрізати кінчики та обов’язково перевірити на смак — гіркий овоч може зіпсувати салат. Нарізати огірки великими шматками.

рецепт салату з крабовими паличками за 5 хвилин
Крабові палички. Фото: smachnenke.com.ua

Зняти плівку з крабових паличок, нарізати їх на шматочки, приблизно такого ж розміру, як і огірки.

рецепт салату з крабовими паличками, як приготувати салат
Крабові палички та кукурудза. Фото: smachnenke.com.ua

З’єднати крабові палички, огірки й кукурудзу у великій мисці. Посолити й поперчити до свого смаку, додати зелень. Заправити салат рослинною олією та ретельно перемішати.

простий рецепт салату з крабовими паличками
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти салат на тарілку. Яйця очистити, розрізати на четвертинки та викласти зверху. Подавати одразу до столу.

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