Салат с баклажанами, фетой и помидорами — легкое и ароматное блюдо для лета

Салат с баклажанами. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат с баклажанами, фетой и помидорами — настоящее воплощение лета на тарелке. Сочетание сочных овощей, душистого базилика и пикантного сыра создает неповторимый аромат и вкус. Легкая текстура баклажанов, свежесть помидоров и нежность феты делают это блюдо отличным выбором как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

сыр фета — 1 упаковка;

помидоры — 120 г;

базилик — 30 г;

чеснок — 3 зубчика;

оливковое масло — 50 мл.;

мука — 3 ст. л.;

соль, перец, орегано, сухой базилик — по своему вкусу.

Способ приготовления

Баклажаны нарезать крупными кусочками, посолить и поперчить. Обвалять в муке и обжарить на оливковом масле на среднем огне до золотистой корочки. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Жареные баклажаны. Фото: smachnenke.com.ua

Помидоры нарезать кусочками, листья базилика порвать или грубо нарезать.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

В миске смешать помидоры, базилик, измельченный чеснок, добавить сушеные травы, соль, перец и немного оливкового масла.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Сыр фета нарезать кубиками. На тарелку выложить теплые баклажаны, сверху смесь помидоров с базиликом, а затем — фету. Посыпать остатком трав и сразу подавать.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые отлично подходят для летнего рациона

Рецепт летнего оливье — блюдо, которое имеет невероятный вкус, а готовится всего за 5 минут.

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.