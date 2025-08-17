Салат с баклажанами, фетой и помидорами — легкое и ароматное блюдо для лета

Салат с баклажанами по-гречески — таких вкусных вы не пробовали
Этот салат с баклажанами, фетой и помидорами — настоящее воплощение лета на тарелке. Сочетание сочных овощей, душистого базилика и пикантного сыра создает неповторимый аромат и вкус. Легкая текстура баклажанов, свежесть помидоров и нежность феты делают это блюдо отличным выбором как для семейного ужина, так и для праздничного стола.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- сыр фета — 1 упаковка;
- помидоры — 120 г;
- базилик — 30 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- оливковое масло — 50 мл.;
- мука — 3 ст. л.;
- соль, перец, орегано, сухой базилик — по своему вкусу.
Способ приготовления
Баклажаны нарезать крупными кусочками, посолить и поперчить. Обвалять в муке и обжарить на оливковом масле на среднем огне до золотистой корочки. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Помидоры нарезать кусочками, листья базилика порвать или грубо нарезать.
В миске смешать помидоры, базилик, измельченный чеснок, добавить сушеные травы, соль, перец и немного оливкового масла.
Сыр фета нарезать кубиками. На тарелку выложить теплые баклажаны, сверху смесь помидоров с базиликом, а затем — фету. Посыпать остатком трав и сразу подавать.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые отлично подходят для летнего рациона
Рецепт летнего оливье — блюдо, которое имеет невероятный вкус, а готовится всего за 5 минут.
Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.
Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.
Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.
Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.
Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.
Читайте Новини.LIVE!