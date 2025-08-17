Салат із баклажанами, фетою та помідорами — легка й ароматна страва для літа

Салат із баклажанами по-грецьки — таких смачних ви не куштували
Цей салат із баклажанами, фетою та помідорами — справжнє втілення літа на тарілці. Поєднання соковитих овочів, запашного базиліка та пікантного сиру створює неповторний аромат і смак. Легка текстура баклажанів, свіжість помідорів і ніжність фети роблять цю страву чудовим вибором як для сімейної вечері, так і для святкового столу.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- сир фета — 1 упаковка;
- помідори — 120 г;
- базилік — 30 г;
- часник — 3 зубчики;
- оливкова олія — 50 мл;
- борошно — 3 ст. л.;
- сіль, перець, орегано, сухий базилік — на свій смак.
Спосіб приготування
Баклажани нарізати великими шматочками, посолити та поперчити. Обваляти у борошні та обсмажити на оливковій олії на середньому вогні до золотистої скоринки. Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
Помідори нарізати шматочками, листя базиліка порвати або грубо нарізати.
У мисці змішати помідори, базилік, подрібнений часник, додати сушені трави, сіль, перець і трохи оливкової олії.
Сир фета нарізати кубиками. На тарілку викласти теплі баклажани, зверху суміш помідорів з базиліком, а потім — фету. Посипати залишком трав і одразу подавати.
