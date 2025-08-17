Відео
Салат із баклажанами по-грецьки — таких смачних ви не куштували

17 серпня 2025 12:04
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат із баклажанами, фетою та помідорами — легка й ароматна страва для літа
Салат із баклажанами. Фото: smachnenke.com.ua
Цей салат із баклажанами, фетою та помідорами — справжнє втілення літа на тарілці. Поєднання соковитих овочів, запашного базиліка та пікантного сиру створює неповторний аромат і смак. Легка текстура баклажанів, свіжість помідорів і ніжність фети роблять цю страву чудовим вибором як для сімейної вечері, так і для святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • сир фета — 1 упаковка;
  • помідори — 120 г;
  • базилік — 30 г;
  • часник — 3 зубчики;
  • оливкова олія — 50 мл;
  • борошно — 3 ст. л.;
  • сіль, перець, орегано, сухий базилік — на свій смак.

Спосіб приготування

Баклажани нарізати великими шматочками, посолити та поперчити. Обваляти у борошні та обсмажити на оливковій олії на середньому вогні до золотистої скоринки. Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

салат з баклажанами
Смажені баклажани. Фото: smachnenke.com.ua

Помідори нарізати шматочками, листя базиліка порвати або грубо нарізати.

рецепт з баклажанами
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

У мисці змішати помідори, базилік, подрібнений часник, додати сушені трави, сіль, перець і трохи оливкової олії.

смачний салата з баклажанами
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Сир фета нарізати кубиками. На тарілку викласти теплі баклажани, зверху суміш помідорів з базиліком, а потім — фету. Посипати залишком трав і одразу подавати.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для літнього раціону 

Рецепт літнього олівʼє — страва, яка має неймовірний смак, а готується лише за 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого. 

овочі салат рецепт баклажан салат з баклажанів
