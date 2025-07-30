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Салат с кабачками, вкуснее Оливье — готовится за 5 минут

30 июля 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат с кабачками и салями — рецепт с фото быстрого летнего блюда
Салат с кабачками. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот салат из кабачков готовится всего за несколько минут, но на вкус так, что легко затмевает даже знакомое Оливье. Легкий, немного пикантный, с приятной текстурой овощей и ярким вкусом салями — он станет любимой находкой в жаркие дни. Минимум ингредиентов, никакой жарки или маринования — просто, быстро и очень вкусно.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • кабачок (средний) — 1 шт. (примерно 350 г);
  • колбаса типа салями — 150 г;
  • зеленый горошек консервированный — 150 г;
  • майонез — 100 г;
  • соль — 3-5 г;
  • перец черный молотый — по своему вкусу;
  • укроп или петрушка — по желанию.

Способ приготовления

Кабачок хорошо вымыть, кожуру не снимать. Разрезать пополам, затем нарезать тонкими пластинами, после чего — соломкой, а далее — небольшими кубиками размером до 1 см.

рецепт салату з кабачками
Кабачки в воде Фото: smachnenke.com.ua

Положить кабачковые кубики в миску и залить кипятком так, чтобы полностью покрыло овощи. Оставить на 3-5 минут для мягкости. Затем откинуть на дуршлаг, дать стечь и переложить в глубокую салатную миску.

Салат з кабачками та салямі
Колбаса и горошек. Фото: smachnenke.com.ua

Колбасу нарезать такими же кубиками, как и кабачок. Добавить к кабачкам вместе с зеленым горошком. Посолить, поперчить по своему вкусу.

смачний салат з кабачками та салямі
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить майонезом и тщательно перемешать. По желанию добавить измельченную зелень. Подавать сразу же.

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