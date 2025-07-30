Салат з кабачками та салямі — рецепт з фото швидкої літньої страви

Салат з кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат із кабачків готується всього за кілька хвилин, але смакує так, що легко затьмарює навіть знайоме Олів’є. Легкий, трохи пікантний, із приємною текстурою овочів і яскравим смаком салямі — він стане улюбленою знахідкою у спекотні дні. Мінімум інгредієнтів, жодного смаження чи маринування — просто, швидко й дуже смачно.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

кабачок (середній) — 1 шт. (приблизно 350 г);

ковбаса типу салямі — 150 г;

зелений горошок консервований — 150 г;

майонез — 100 г;

сіль — 3–5 г;

перець чорний мелений — до свого смаку;

кріп або петрушка — за бажанням.

Спосіб приготування

Кабачок добре вимити, шкірку не знімати. Розрізати навпіл, потім нарізати тонкими пластинами, після чого — соломкою, а далі — невеликими кубиками розміром до 1 см.

Кабачки у воді. Фото: smachnenke.com.ua

Покласти кабачкові кубики в миску та залити окропом так, щоб повністю покрило овочі. Залишити на 3–5 хвилин для м’якості. Потім відкинути на друшляк, дати стекти й перекласти в глибоку салатну миску.

Ковбаса та горошок. Фото: smachnenke.com.ua

Ковбасу нарізати такими ж кубиками, як і кабачок. Додати до кабачків разом із зеленим горошком. Посолити, поперчити до свого смаку.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Заправити майонезом і ретельно перемішати. За бажанням додати подрібнену зелень. Подавати одразу.

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