Салат из кабачков за 2 минуты — рецепт салата со сметанной заправкой

Салат из кабачков "Гениальный" — готовится всего за 2 минуты
Этот салат — настоящая находка для летнего меню. Готовится за считанные минуты, а результат превосходит ожидания: нежный кабачок, пикантный чеснок, хрустящие орехи и сливочная заправка создают гармонию вкуса. Идеально к мясу, рыбе или просто с хлебом.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кабачок — 1 шт. (примерно 400 г);
- сметана или густой йогурт — 4 ст. л.;
- соль — по своему вкусу;
- перец черный молотый — щепотка;
- укроп — несколько веточек;
- сыр твердый — 50 г;
- грецкие орехи — 20 г (по желанию).
Способ приготовления
Очистить кабачок от кожуры, если он не совсем молодой, и нарезать небольшими кубиками. Залить кипятком и оставить на несколько минут, чтобы овощ стал мягче. Затем слить воду и дать стечь.
Для заправки смешать сметану или густой йогурт с измельченным чесноком, солью и перцем. Добавить мелко нарезанный укроп, натертый твердый сыр и измельченные грецкие орехи.
Еще теплый кабачок смешать с заправкой, тщательно перемешать и подавать сразу. Блюдо получается нежным, легким и ароматным.
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