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Салат из кабачков "Гениальный" — готовится всего за 2 минуты

22 июля 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат из кабачков за 2 минуты — рецепт салата со сметанной заправкой
Нарезанные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот салат — настоящая находка для летнего меню. Готовится за считанные минуты, а результат превосходит ожидания: нежный кабачок, пикантный чеснок, хрустящие орехи и сливочная заправка создают гармонию вкуса. Идеально к мясу, рыбе или просто с хлебом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • кабачок — 1 шт. (примерно 400 г);
  • сметана или густой йогурт — 4 ст. л.;
  • соль — по своему вкусу;
  • перец черный молотый — щепотка;
  • укроп — несколько веточек;
  • сыр твердый — 50 г;
  • грецкие орехи — 20 г (по желанию).

Способ приготовления

Очистить кабачок от кожуры, если он не совсем молодой, и нарезать небольшими кубиками. Залить кипятком и оставить на несколько минут, чтобы овощ стал мягче. Затем слить воду и дать стечь.

салат з кабачків, рецепт салату зі сметанною заправкою
Кабачки и заправка. Фото: smachnenke.com.ua

Для заправки смешать сметану или густой йогурт с измельченным чесноком, солью и перцем. Добавить мелко нарезанный укроп, натертый твердый сыр и измельченные грецкие орехи.

рецепт салату з кабачками зі сметанною заправкою
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Еще теплый кабачок смешать с заправкой, тщательно перемешать и подавать сразу. Блюдо получается нежным, легким и ароматным.

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