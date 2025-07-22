Салат из кабачков за 2 минуты — рецепт салата со сметанной заправкой

Нарезанные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — настоящая находка для летнего меню. Готовится за считанные минуты, а результат превосходит ожидания: нежный кабачок, пикантный чеснок, хрустящие орехи и сливочная заправка создают гармонию вкуса. Идеально к мясу, рыбе или просто с хлебом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

кабачок — 1 шт. (примерно 400 г);

сметана или густой йогурт — 4 ст. л.;

соль — по своему вкусу;

перец черный молотый — щепотка;

укроп — несколько веточек;

сыр твердый — 50 г;

грецкие орехи — 20 г (по желанию).

Способ приготовления

Очистить кабачок от кожуры, если он не совсем молодой, и нарезать небольшими кубиками. Залить кипятком и оставить на несколько минут, чтобы овощ стал мягче. Затем слить воду и дать стечь.

Кабачки и заправка. Фото: smachnenke.com.ua

Для заправки смешать сметану или густой йогурт с измельченным чесноком, солью и перцем. Добавить мелко нарезанный укроп, натертый твердый сыр и измельченные грецкие орехи.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Еще теплый кабачок смешать с заправкой, тщательно перемешать и подавать сразу. Блюдо получается нежным, легким и ароматным.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для летнего рациона

Рецепт летнего оливье — блюдо, которое имеет невероятный вкус, а готовится всего за 5 минут.

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.