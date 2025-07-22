Салат з кабачків за 2 хвилини — рецепт салату зі сметанною заправкою

Салат з кабачків "Геніальний" — готується всього за 2 хвилини
Цей салат — справжня знахідка для літнього меню. Готується за лічені хвилини, а результат перевершує очікування: ніжний кабачок, пікантний часник, хрусткі горіхи й вершкова заправка створюють гармонію смаку. Ідеально до м’яса, риби або просто з хлібом.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- кабачок — 1 шт. (приблизно 400 г);
- сметана або густий йогурт — 4 ст. л.;
- сіль — до свого смаку;
- перець чорний мелений — щіпка;
- кріп — кілька гілочок;
- сир твердий — 50 г;
- волоські горіхи — 20 г (за бажанням).
Спосіб приготування
Очистити кабачок від шкірки, якщо він не зовсім молодий, і нарізати невеликими кубиками. Залити окропом і залишити на кілька хвилин, щоб овоч став м’якішим. Потім злити воду й дати стекти.
Для заправки змішати сметану або густий йогурт з подрібненим часником, сіллю та перцем. Додати дрібно нарізаний кріп, натертий твердий сир і подрібнені волоські горіхи.
Ще теплий кабачок змішати з заправкою, ретельно перемішати й подавати одразу. Страва виходить ніжною, легкою та ароматною.
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