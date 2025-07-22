Салат з кабачків за 2 хвилини — рецепт салату зі сметанною заправкою

Нарізані кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат — справжня знахідка для літнього меню. Готується за лічені хвилини, а результат перевершує очікування: ніжний кабачок, пікантний часник, хрусткі горіхи й вершкова заправка створюють гармонію смаку. Ідеально до м’яса, риби або просто з хлібом.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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кабачок — 1 шт. (приблизно 400 г);

сметана або густий йогурт — 4 ст. л.;

сіль — до свого смаку;

перець чорний мелений — щіпка;

кріп — кілька гілочок;

сир твердий — 50 г;

волоські горіхи — 20 г (за бажанням).

Спосіб приготування

Очистити кабачок від шкірки, якщо він не зовсім молодий, і нарізати невеликими кубиками. Залити окропом і залишити на кілька хвилин, щоб овоч став м’якішим. Потім злити воду й дати стекти.

Кабачки та заправка. Фото: smachnenke.com.ua

Для заправки змішати сметану або густий йогурт з подрібненим часником, сіллю та перцем. Додати дрібно нарізаний кріп, натертий твердий сир і подрібнені волоські горіхи.

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Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Ще теплий кабачок змішати з заправкою, ретельно перемішати й подавати одразу. Страва виходить ніжною, легкою та ароматною.

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