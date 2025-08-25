Салат с крабовыми палочками "Фаворит" — новый рецепт

Салат с крабовыми палочками. Фото: smachnenke.com.ua

Новый салат с крабовыми палочками "Фаворит" имеет свежий вкус и приятную хрусткость. Огурцы, маринованный лук и зернистая горчица добавляют яркости, а немного майонеза мягко сочетает ингредиенты. Блюдо выглядит празднично и не надоедает даже в ежедневном меню.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

свежие огурцы — 2-3 шт.;

крабовые палочки — 7-10 шт.;

кукуруза консервированная — 3 ст. л;

горчица французская в зернах — 1 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

лук — 1 шт. (для маринования);

соль — по своему вкусу;

перец черный молотый — по своему вкусу;

черный кунжут — для подачи (по желанию).

Для маринада лука:

сахар — 1 ст. л. с горкой;

уксус 9% — 3 ст. л.;

кипяток — при необходимости.

Способ приготовления

Лук нарезать тонкими четверть кольцами, посыпать сахаром, добавить уксус, перемешать и залить кипятком так, чтобы лук был покрыт. Оставить на 10 минут, затем слить маринад и обсушить.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Крабовые палочки нарезать тонкими полосками. Огурцы очистить по желанию и нарезать полосками или небольшими брусочками. В миске соединить крабовые палочки, огурцы, кукурузу и горчицу. Добавить маринованный лук, посолить и поперчить.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить майонез и аккуратно перемешать до равномерности. Подать сразу, для праздничной подачи выложить горкой и посыпать черным кунжутом.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые отлично подходят для летнего рациона

Рецепт летнего оливье — блюдо, которое имеет невероятный вкус, а готовится всего за 5 минут.

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.