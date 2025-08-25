Салат с крабовыми палочками "Фаворит" — новый рецепт
Новый салат с крабовыми палочками "Фаворит" имеет свежий вкус и приятную хрусткость. Огурцы, маринованный лук и зернистая горчица добавляют яркости, а немного майонеза мягко сочетает ингредиенты. Блюдо выглядит празднично и не надоедает даже в ежедневном меню.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- свежие огурцы — 2-3 шт.;
- крабовые палочки — 7-10 шт.;
- кукуруза консервированная — 3 ст. л;
- горчица французская в зернах — 1 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- лук — 1 шт. (для маринования);
- соль — по своему вкусу;
- перец черный молотый — по своему вкусу;
- черный кунжут — для подачи (по желанию).
Для маринада лука:
- сахар — 1 ст. л. с горкой;
- уксус 9% — 3 ст. л.;
- кипяток — при необходимости.
Способ приготовления
Лук нарезать тонкими четверть кольцами, посыпать сахаром, добавить уксус, перемешать и залить кипятком так, чтобы лук был покрыт. Оставить на 10 минут, затем слить маринад и обсушить.
Крабовые палочки нарезать тонкими полосками. Огурцы очистить по желанию и нарезать полосками или небольшими брусочками. В миске соединить крабовые палочки, огурцы, кукурузу и горчицу. Добавить маринованный лук, посолить и поперчить.
Добавить майонез и аккуратно перемешать до равномерности. Подать сразу, для праздничной подачи выложить горкой и посыпать черным кунжутом.
