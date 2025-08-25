Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Салат с крабовыми палочками "Фаворит" — новый рецепт arrow

Салат с крабовыми палочками "Фаворит" — новый рецепт

25 августа 2025 13:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат с крабовыми палочками Фаворит — новый рецепт
Салат с крабовыми палочками. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Новый салат с крабовыми палочками "Фаворит" имеет свежий вкус и приятную хрусткость. Огурцы, маринованный лук и зернистая горчица добавляют яркости, а немного майонеза мягко сочетает ингредиенты. Блюдо выглядит празднично и не надоедает даже в ежедневном меню.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • свежие огурцы — 2-3 шт.;
  • крабовые палочки — 7-10 шт.;
  • кукуруза консервированная — 3 ст. л;
  • горчица французская в зернах — 1 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • лук — 1 шт. (для маринования);
  • соль — по своему вкусу;
  • перец черный молотый — по своему вкусу;
  • черный кунжут — для подачи (по желанию).

Для маринада лука:

  • сахар — 1 ст. л. с горкой;
  • уксус 9% — 3 ст. л.;
  • кипяток — при необходимости.

Способ приготовления

Лук нарезать тонкими четверть кольцами, посыпать сахаром, добавить уксус, перемешать и залить кипятком так, чтобы лук был покрыт. Оставить на 10 минут, затем слить маринад и обсушить.

рецепт салату з крабовими паличками
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Крабовые палочки нарезать тонкими полосками. Огурцы очистить по желанию и нарезать полосками или небольшими брусочками. В миске соединить крабовые палочки, огурцы, кукурузу и горчицу. Добавить маринованный лук, посолить и поперчить.

салат з крабовими паличками
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить майонез и аккуратно перемешать до равномерности. Подать сразу, для праздничной подачи выложить горкой и посыпать черным кунжутом.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые отлично подходят для летнего рациона

Рецепт летнего оливье — блюдо, которое имеет невероятный вкус, а готовится всего за 5 минут.

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.

салат огурцы крабовые палочки крабовый салат закуска
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации