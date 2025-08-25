Відео
Салат з крабовими паличками "Фаворит" — новий рецепт

25 серпня 2025 13:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат з крабовими паличками Фаворит — новий рецепт
Салат з крабовими паличками. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Юлія Щербак
Редактор

Новий салат з крабовими паличками "Фаворит" має свіжий смак і приємну хрумкість. Огірки, маринована цибуля та зерниста гірчиця додають яскравості, а трішки майонезу м’яко поєднує інгредієнти. Страва виглядає святково й не набридає навіть у щоденному меню.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • свіжі огірки — 2–3 шт.;
  • крабові палички — 7–10 шт.;
  • кукурудза консервована — 3 ст. л.;
  • гірчиця французька в зернах — 1 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • цибуля — 1 шт. (для маринування);
  • сіль — до свого смаку;
  • перець чорний мелений — до свого смаку;
  • чорний кунжут — для подачі (за бажанням).

Для маринаду цибулі:

  • цукор — 1 ст. л. з гіркою;
  • оцет 9% — 3 ст. л.;
  • окріп — за потреби.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати тонкими чверть кільцями, посипати цукром, додати оцет, перемішати й залити окропом так, щоб цибуля була покрита. Залишити на 10 хвилин, потім злити маринад і обсушити.

рецепт салату з крабовими паличками
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Крабові палички нарізати тонкими смужками. Огірки очистити за бажанням і нарізати смужками або невеликими брусочками. У мисці з’єднати крабові палички, огірки, кукурудзу та гірчицю. Додати мариновану цибулю, посолити й поперчити.

салат з крабовими паличками
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Додати майонез і акуратно перемішати до рівномірності. Подати відразу, для святкової подачі викласти гіркою та посипати чорним кунжутом.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для літнього раціону 

Рецепт літнього олівʼє — страва, яка має неймовірний смак, а готується лише за 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого. 

салат огірки крабові палички крабовий салат закуска
