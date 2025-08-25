Салат з крабовими паличками "Фаворит" — новий рецепт

Салат з крабовими паличками. Фото: smachnenke.com.ua

Новий салат з крабовими паличками "Фаворит" має свіжий смак і приємну хрумкість. Огірки, маринована цибуля та зерниста гірчиця додають яскравості, а трішки майонезу м’яко поєднує інгредієнти. Страва виглядає святково й не набридає навіть у щоденному меню.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

свіжі огірки — 2–3 шт.;

крабові палички — 7–10 шт.;

кукурудза консервована — 3 ст. л.;

гірчиця французька в зернах — 1 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

цибуля — 1 шт. (для маринування);

сіль — до свого смаку;

перець чорний мелений — до свого смаку;

чорний кунжут — для подачі (за бажанням).

Для маринаду цибулі:

цукор — 1 ст. л. з гіркою;

оцет 9% — 3 ст. л.;

окріп — за потреби.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати тонкими чверть кільцями, посипати цукром, додати оцет, перемішати й залити окропом так, щоб цибуля була покрита. Залишити на 10 хвилин, потім злити маринад і обсушити.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Крабові палички нарізати тонкими смужками. Огірки очистити за бажанням і нарізати смужками або невеликими брусочками. У мисці з’єднати крабові палички, огірки, кукурудзу та гірчицю. Додати мариновану цибулю, посолити й поперчити.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Додати майонез і акуратно перемішати до рівномірності. Подати відразу, для святкової подачі викласти гіркою та посипати чорним кунжутом.

