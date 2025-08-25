Салат з крабовими паличками "Фаворит" — новий рецепт
Новий салат з крабовими паличками "Фаворит" має свіжий смак і приємну хрумкість. Огірки, маринована цибуля та зерниста гірчиця додають яскравості, а трішки майонезу м’яко поєднує інгредієнти. Страва виглядає святково й не набридає навіть у щоденному меню.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- свіжі огірки — 2–3 шт.;
- крабові палички — 7–10 шт.;
- кукурудза консервована — 3 ст. л.;
- гірчиця французька в зернах — 1 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- цибуля — 1 шт. (для маринування);
- сіль — до свого смаку;
- перець чорний мелений — до свого смаку;
- чорний кунжут — для подачі (за бажанням).
Для маринаду цибулі:
- цукор — 1 ст. л. з гіркою;
- оцет 9% — 3 ст. л.;
- окріп — за потреби.
Спосіб приготування
Цибулю нарізати тонкими чверть кільцями, посипати цукром, додати оцет, перемішати й залити окропом так, щоб цибуля була покрита. Залишити на 10 хвилин, потім злити маринад і обсушити.
Крабові палички нарізати тонкими смужками. Огірки очистити за бажанням і нарізати смужками або невеликими брусочками. У мисці з’єднати крабові палички, огірки, кукурудзу та гірчицю. Додати мариновану цибулю, посолити й поперчити.
Додати майонез і акуратно перемішати до рівномірності. Подати відразу, для святкової подачі викласти гіркою та посипати чорним кунжутом.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для літнього раціону
Рецепт літнього олівʼє — страва, яка має неймовірний смак, а готується лише за 5 хвилин.
Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.
Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.
Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо.
Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.
Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого.
Читайте Новини.LIVE!