Салат з авокадо та овочами — рецепт приготування смачної та корисної страви

Салат з авокадо. Фото: кадр з відео

Салат з авокадо та овочами — це страва, яка підкорює з першої ложки своєю свіжістю та ніжною текстурою. Кремовий авокадо вдало поєднується з хрусткими овочами, створюючи баланс смаку та користі. Такий салат легко приготувати, він ідеально підходить для швидкого перекусу чи повноцінної вечері та завжди зникає зі столу першим.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Вам знадобиться:

помідори — 3 шт.;

огірки — 3 шт.;

цибуля червона — 1 шт.;

кінза — невеликий пучок;

авокадо — 2 шт.;

сік лайма або лимона — 1 ст. л.;

олія рослинна — 1–2 ст. л.;

сіль — до свого смаку;

перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування

Помідори нарізати середніми кубиками або часточками, огірки нарізати кубиками чи півкільцями.

Помідори та огірки. Фото: кадр з відео

Червону цибулю нарізати тонкими півкільцями, за бажанням зняти різкість, на кілька хвилин залити холодною водою, потім додати без рідини.

Авокадо та цибуля. Фото: кадр з відео

Кінзу дрібно порізати. Авокадо розрізати, видалити кісточку, зняти шкірку та нарізати кубиками.

Авокадо та сіль лимона. Фото: кадр з відео

У великій мисці з’єднати помідори, огірки, цибулю, кінзу й авокадо. Додати сік лайма або лимона, олію, сіль і перець, перемішати й одразу подати.

