Салат с авокадо и овощами — рецепт приготовления вкусного и полезного блюда

Салат с авокадо и овощами — трудно оторваться, его всегда мало
Салат с авокадо и овощами — это блюдо, которое покоряет с первой ложки своей свежестью и нежной текстурой. Кремовый авокадо удачно сочетается с хрустящими овощами, создавая баланс вкуса и пользы. Такой салат легко приготовить, он идеально подходит для быстрого перекуса или полноценного ужина и всегда исчезает со стола первым.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- помидоры — 3 шт.;
- огурцы — 3 шт.;
- лук красный — 1 шт.;
- кинза — небольшой пучок;
- авокадо — 2 шт.;
- сок лайма или лимона — 1 ст. л.;
- масло растительное — 1-2 ст. л.;
- соль — по своему вкусу;
- перец черный молотый — по своему вкусу.
Способ приготовления
Помидоры нарезать средними кубиками или дольками, огурцы нарезать кубиками или полукольцами.
Красный лук нарезать тонкими полукольцами, по желанию снять резкость, на несколько минут залить холодной водой, затем добавить без жидкости.
Кинзу мелко порезать. Авокадо разрезать, удалить косточку, снять кожуру и нарезать кубиками.
В большой миске соединить помидоры, огурцы, лук, кинзу и авокадо. Добавить сок лайма или лимона, масло, соль и перец, перемешать и сразу подать.
