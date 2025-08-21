Салат с авокадо и овощами — рецепт приготовления вкусного и полезного блюда

Салат с авокадо. Фото: кадр из видео

Салат с авокадо и овощами — это блюдо, которое покоряет с первой ложки своей свежестью и нежной текстурой. Кремовый авокадо удачно сочетается с хрустящими овощами, создавая баланс вкуса и пользы. Такой салат легко приготовить, он идеально подходит для быстрого перекуса или полноценного ужина и всегда исчезает со стола первым.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Вам понадобится:

помидоры — 3 шт.;

огурцы — 3 шт.;

лук красный — 1 шт.;

кинза — небольшой пучок;

авокадо — 2 шт.;

сок лайма или лимона — 1 ст. л.;

масло растительное — 1-2 ст. л.;

соль — по своему вкусу;

перец черный молотый — по своему вкусу.

Способ приготовления

Помидоры нарезать средними кубиками или дольками, огурцы нарезать кубиками или полукольцами.

Помидоры и огурцы. Фото: кадр из видео

Красный лук нарезать тонкими полукольцами, по желанию снять резкость, на несколько минут залить холодной водой, затем добавить без жидкости.

Авокадо и лук. Фото: кадр из видео

Кинзу мелко порезать. Авокадо разрезать, удалить косточку, снять кожуру и нарезать кубиками.

Авокадо и соль лимона. Фото: кадр из видео

В большой миске соединить помидоры, огурцы, лук, кинзу и авокадо. Добавить сок лайма или лимона, масло, соль и перец, перемешать и сразу подать.

