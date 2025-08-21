Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Салат с авокадо и овощами — трудно оторваться, его всегда мало arrow

Салат с авокадо и овощами — трудно оторваться, его всегда мало

21 августа 2025 13:54
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат с авокадо и овощами — рецепт приготовления вкусного и полезного блюда
Салат с авокадо. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Салат с авокадо и овощами — это блюдо, которое покоряет с первой ложки своей свежестью и нежной текстурой. Кремовый авокадо удачно сочетается с хрустящими овощами, создавая баланс вкуса и пользы. Такой салат легко приготовить, он идеально подходит для быстрого перекуса или полноценного ужина и всегда исчезает со стола первым.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • помидоры — 3 шт.;
  • огурцы — 3 шт.;
  • лук красный — 1 шт.;
  • кинза — небольшой пучок;
  • авокадо — 2 шт.;
  • сок лайма или лимона — 1 ст. л.;
  • масло растительное — 1-2 ст. л.;
  • соль — по своему вкусу;
  • перец черный молотый — по своему вкусу.

Способ приготовления

Помидоры нарезать средними кубиками или дольками, огурцы нарезать кубиками или полукольцами.

салат з авокадо
Помидоры и огурцы. Фото: кадр из видео

Красный лук нарезать тонкими полукольцами, по желанию снять резкость, на несколько минут залить холодной водой, затем добавить без жидкости.

рецепт салата з авокадо
Авокадо и лук. Фото: кадр из видео

Кинзу мелко порезать. Авокадо разрезать, удалить косточку, снять кожуру и нарезать кубиками.

смачний салат з авокадо
Авокадо и соль лимона. Фото: кадр из видео

В большой миске соединить помидоры, огурцы, лук, кинзу и авокадо. Добавить сок лайма или лимона, масло, соль и перец, перемешать и сразу подать.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые отлично подходят для летнего рациона

Рецепт летнего оливье — блюдо, которое имеет невероятный вкус, а готовится всего за 5 минут.

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.

овощи салат рецепт авокадо закуска
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации