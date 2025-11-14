Видео
Салат с курицей и грибами "Эмеральд" на праздничный стол — рецепт

Салат с курицей и грибами "Эмеральд" на праздничный стол — рецепт

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 12:04
обновлено: 15:29
Салат с курицей и грибами Эмеральд — праздничный рецепт, который всегда украсит стол
Салат с курицей и грибами. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат с курицей и грибами получил свое название благодаря изумрудной зелени, которая украшает его сверху. Он сочетает нежность мяса, аромат шампиньонов и сливочную мягкость сыров. Идеально подходит для праздничного стола — яркий, сытный и всегда в центре внимания гостей.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • отварные яйца — 2 шт.;
  • куриные бедра отварные — 2 шт.;
  • огурец свежий — 1 шт.;
  • шампиньоны — 150 г;
  • лук — 100 г;
  • плавленый сыр — 1 шт.;
  • твердый сыр — 70 г;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • майонез — по своему вкусу;
  • масло для жарки.

Способ приготовления

Шампиньоны нарезать пластинками, лук — мелкими кубиками. Обжарить вместе на растительном масле до золотистого цвета, немного посолить и оставить остыть.

рецепт салату з печерицями
Шампиньоны на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Куриные бедра отварить до готовности, остудить, снять мясо с костей и нарезать небольшими кусочками.

рецепт салату з печерицями та куркою
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Яйца натереть на крупной терке, огурец нарезать мелкими кубиками, а плавленый сыр натереть (если нужно — предварительно подморозить). Зелень измельчить.

смачний салат з куркою та грибами
Готовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Сборка салата:

  • на дно салатника выложить слой курицы и смазать майонезом;
  • далее выложить грибы с луком, затем — слой яиц и снова немного майонеза;
  • следующим слоем положить огурец, затем плавленый сыр;
  • сверху равномерно посыпать тертым твердым сыром и украсить мелко нарезанным зеленым луком — он придаст салату эффектный "изумрудный" вид.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
