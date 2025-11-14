Салат с курицей и грибами Эмеральд — праздничный рецепт, который всегда украсит стол

Салат с курицей и грибами. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат с курицей и грибами получил свое название благодаря изумрудной зелени, которая украшает его сверху. Он сочетает нежность мяса, аромат шампиньонов и сливочную мягкость сыров. Идеально подходит для праздничного стола — яркий, сытный и всегда в центре внимания гостей.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

отварные яйца — 2 шт.;

куриные бедра отварные — 2 шт.;

огурец свежий — 1 шт.;

шампиньоны — 150 г;

лук — 100 г;

плавленый сыр — 1 шт.;

твердый сыр — 70 г;

зеленый лук — 1 пучок;

майонез — по своему вкусу;

масло для жарки.

Способ приготовления

Шампиньоны нарезать пластинками, лук — мелкими кубиками. Обжарить вместе на растительном масле до золотистого цвета, немного посолить и оставить остыть.

Шампиньоны на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Куриные бедра отварить до готовности, остудить, снять мясо с костей и нарезать небольшими кусочками.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Яйца натереть на крупной терке, огурец нарезать мелкими кубиками, а плавленый сыр натереть (если нужно — предварительно подморозить). Зелень измельчить.

Готовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Сборка салата:

на дно салатника выложить слой курицы и смазать майонезом;

далее выложить грибы с луком, затем — слой яиц и снова немного майонеза;

следующим слоем положить огурец, затем плавленый сыр;

сверху равномерно посыпать тертым твердым сыром и украсить мелко нарезанным зеленым луком — он придаст салату эффектный "изумрудный" вид.

