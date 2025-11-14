Салат с курицей и грибами Эмеральд — праздничный рецепт, который всегда украсит стол

Салат с курицей и грибами "Эмеральд" на праздничный стол — рецепт
Этот салат с курицей и грибами получил свое название благодаря изумрудной зелени, которая украшает его сверху. Он сочетает нежность мяса, аромат шампиньонов и сливочную мягкость сыров. Идеально подходит для праздничного стола — яркий, сытный и всегда в центре внимания гостей.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- отварные яйца — 2 шт.;
- куриные бедра отварные — 2 шт.;
- огурец свежий — 1 шт.;
- шампиньоны — 150 г;
- лук — 100 г;
- плавленый сыр — 1 шт.;
- твердый сыр — 70 г;
- зеленый лук — 1 пучок;
- майонез — по своему вкусу;
- масло для жарки.
Способ приготовления
Шампиньоны нарезать пластинками, лук — мелкими кубиками. Обжарить вместе на растительном масле до золотистого цвета, немного посолить и оставить остыть.
Куриные бедра отварить до готовности, остудить, снять мясо с костей и нарезать небольшими кусочками.
Яйца натереть на крупной терке, огурец нарезать мелкими кубиками, а плавленый сыр натереть (если нужно — предварительно подморозить). Зелень измельчить.
Сборка салата:
- на дно салатника выложить слой курицы и смазать майонезом;
- далее выложить грибы с луком, затем — слой яиц и снова немного майонеза;
- следующим слоем положить огурец, затем плавленый сыр;
- сверху равномерно посыпать тертым твердым сыром и украсить мелко нарезанным зеленым луком — он придаст салату эффектный "изумрудный" вид.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона
Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.
Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.
Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.
Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.
Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.
Читайте Новини.LIVE!