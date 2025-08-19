Видео
Салат за 5 минут — баланс витаминов и замечательного вкуса

19 августа 2025 12:00
Салат за 5 минут с морковью, огурцами и сыром — простой рецепт витаминной закуски
Овощной салат из овощей. Фото: smachnenke.com.ua
Когда времени мало, а хочется легкое и полезное блюдо, этот салат за 5 минут станет идеальным решением. Он сочетает простые овощи, нежный сыр и ароматный соус из сметаны и чеснока. Получается освежающая закуска, которая подходит и самостоятельно, и как дополнение к основным блюдам.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • морковь — 1 шт.;
  • огурцы — 2 шт.;
  • сыр твердый — 150 г;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный молотый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Морковь и огурцы натереть на терке для овощей и переложить в глубокую миску. Добавить натертый на крупной терке твердый сыр.

салат з морквою
Огурцы и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

В отдельной мисочке смешать сметану с пропущенным через пресс чесноком. Добавить соль и молотый черный перец по своему вкусу.

рецепт легкого салату
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Готовой заправкой полить овощи и сыр, тщательно перемешать. Салат готов к подаче - он прекрасно подходит сразу после приготовления.

