Салат за 5 минут с морковью, огурцами и сыром — простой рецепт витаминной закуски

Овощной салат из овощей. Фото: smachnenke.com.ua

Когда времени мало, а хочется легкое и полезное блюдо, этот салат за 5 минут станет идеальным решением. Он сочетает простые овощи, нежный сыр и ароматный соус из сметаны и чеснока. Получается освежающая закуска, которая подходит и самостоятельно, и как дополнение к основным блюдам.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

морковь — 1 шт.;

огурцы — 2 шт.;

сыр твердый — 150 г;

сметана — 3 ст. л.;

чеснок — 3 зубчика;

соль — по своему вкусу;

черный молотый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Морковь и огурцы натереть на терке для овощей и переложить в глубокую миску. Добавить натертый на крупной терке твердый сыр.

Огурцы и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

В отдельной мисочке смешать сметану с пропущенным через пресс чесноком. Добавить соль и молотый черный перец по своему вкусу.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Готовой заправкой полить овощи и сыр, тщательно перемешать. Салат готов к подаче - он прекрасно подходит сразу после приготовления.

