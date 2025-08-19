Салат за 5 минут с морковью, огурцами и сыром — простой рецепт витаминной закуски

Салат за 5 минут — баланс витаминов и замечательного вкуса
Когда времени мало, а хочется легкое и полезное блюдо, этот салат за 5 минут станет идеальным решением. Он сочетает простые овощи, нежный сыр и ароматный соус из сметаны и чеснока. Получается освежающая закуска, которая подходит и самостоятельно, и как дополнение к основным блюдам.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- морковь — 1 шт.;
- огурцы — 2 шт.;
- сыр твердый — 150 г;
- сметана — 3 ст. л.;
- чеснок — 3 зубчика;
- соль — по своему вкусу;
- черный молотый перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Морковь и огурцы натереть на терке для овощей и переложить в глубокую миску. Добавить натертый на крупной терке твердый сыр.
В отдельной мисочке смешать сметану с пропущенным через пресс чесноком. Добавить соль и молотый черный перец по своему вкусу.
Готовой заправкой полить овощи и сыр, тщательно перемешать. Салат готов к подаче - он прекрасно подходит сразу после приготовления.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для летнего рациона
Рецепт летнего оливье — блюдо, которое имеет невероятный вкус, а готовится всего за 5 минут.
Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.
Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.
Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.
Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.
Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.
Читайте Новини.LIVE!