Салат за 5 хвилин — баланс вітамінів та чудового смаку

Салат за 5 хвилин — баланс вітамінів та чудового смаку

19 серпня 2025 12:00
Салат за 5 хвилин з морквою, огірками та сиром — простий рецепт вітамінної закуски
Овочевий салат. Фото: smachnenke.com.ua
Коли часу обмаль, а хочеться легку й корисну страву, цей салат за 5 хвилин стане ідеальним рішенням. Він поєднує прості овочі, ніжний сир і ароматний соус зі сметани та часнику. Виходить освіжаюча закуска, яка смакує і самостійно, і як доповнення до основних страв.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • морква — 1 шт.;
  • огірки — 2 шт.;
  • сир твердий — 150 г;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • часник — 3 зубчики;
  • сіль — до свого смаку;
  • чорний мелений перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Моркву та огірки натерти на тертці для овочів і перекласти у глибоку миску. Додати натертий на великій тертці твердий сир.

салат з морквою
Огірки та морква. Фото: smachnenke.com.ua

В окремій мисочці змішати сметану з пропущеним через прес часником. Додати сіль і мелений чорний перець до свого смаку.

рецепт легкого салату
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Готовою заправкою полити овочі та сир, ретельно перемішати. Салат готовий до подачі — він чудово смакує одразу після приготування.

