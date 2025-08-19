Салат за 5 хвилин з морквою, огірками та сиром — простий рецепт вітамінної закуски

Овочевий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Коли часу обмаль, а хочеться легку й корисну страву, цей салат за 5 хвилин стане ідеальним рішенням. Він поєднує прості овочі, ніжний сир і ароматний соус зі сметани та часнику. Виходить освіжаюча закуска, яка смакує і самостійно, і як доповнення до основних страв.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

морква — 1 шт.;

огірки — 2 шт.;

сир твердий — 150 г;

сметана — 3 ст. л.;

часник — 3 зубчики;

сіль — до свого смаку;

чорний мелений перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Моркву та огірки натерти на тертці для овочів і перекласти у глибоку миску. Додати натертий на великій тертці твердий сир.

Огірки та морква. Фото: smachnenke.com.ua

В окремій мисочці змішати сметану з пропущеним через прес часником. Додати сіль і мелений чорний перець до свого смаку.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Готовою заправкою полити овочі та сир, ретельно перемішати. Салат готовий до подачі — він чудово смакує одразу після приготування.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для літнього раціону

Рецепт літнього олівʼє — страва, яка має неймовірний смак, а готується лише за 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо.

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого.