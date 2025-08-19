Салат за 5 хвилин з морквою, огірками та сиром — простий рецепт вітамінної закуски

Салат за 5 хвилин — баланс вітамінів та чудового смаку
Коли часу обмаль, а хочеться легку й корисну страву, цей салат за 5 хвилин стане ідеальним рішенням. Він поєднує прості овочі, ніжний сир і ароматний соус зі сметани та часнику. Виходить освіжаюча закуска, яка смакує і самостійно, і як доповнення до основних страв.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- морква — 1 шт.;
- огірки — 2 шт.;
- сир твердий — 150 г;
- сметана — 3 ст. л.;
- часник — 3 зубчики;
- сіль — до свого смаку;
- чорний мелений перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Моркву та огірки натерти на тертці для овочів і перекласти у глибоку миску. Додати натертий на великій тертці твердий сир.
В окремій мисочці змішати сметану з пропущеним через прес часником. Додати сіль і мелений чорний перець до свого смаку.
Готовою заправкою полити овочі та сир, ретельно перемішати. Салат готовий до подачі — він чудово смакує одразу після приготування.
