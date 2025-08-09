Салат за 5 минут — новинка летнего сезона со свежим укропом и кукурузой

Салат с кукурузой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат за 5 минут стал настоящей новинкой летнего сезона! Нежное сочетание вареных яиц, свежих огурцов, кукурузы и ароматного укропа с легкой заправкой — идеальный вариант для быстрого ужина или перекуса. Его готовят за считанные минуты, а вкус приятно удивит даже гурманов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Читайте также:

Вам понадобится:

огурцы — 2 шт.;

яйца вареные — 2 шт.;

кукуруза консервированная — 150 г (полбанки);

укроп свежий — большой пучок;

майонез — 2 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

сушеный чеснок — щепотка;

сушеный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Нарезать огурцы мелкими кубиками. То же самое сделать с вареными яйцами — чем мельче, тем нежнее будет текстура салата. Укроп промыть, обсушить и измельчить ножом.

Укроп и огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Открыть банку кукурузы и отмерить примерно полбанки, лишнюю жидкость слить. Смешать все ингредиенты в глубокой миске.

Майонез и сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить сметану и майонез в равных пропорциях — именно эта комбинация дает нежный, но не тяжелый вкус. Для пикантности добавить щепотку сушеного чеснока и немного сушеного перца по своему вкусу.

Кукуруза и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Все тщательно перемешать, дать настояться несколько минут и подавать к столу. Салат получается очень легким, ароматным и свежим — идеальный вариант для жаркого дня или быстрой закуски.

