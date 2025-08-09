Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Салат за 5 минут — новинка летнего сезона, которая не надоедает arrow

Салат за 5 минут — новинка летнего сезона, которая не надоедает

9 августа 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат за 5 минут — новинка летнего сезона со свежим укропом и кукурузой
Салат с кукурузой. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот салат за 5 минут стал настоящей новинкой летнего сезона! Нежное сочетание вареных яиц, свежих огурцов, кукурузы и ароматного укропа с легкой заправкой — идеальный вариант для быстрого ужина или перекуса. Его готовят за считанные минуты, а вкус приятно удивит даже гурманов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • огурцы — 2 шт.;
  • яйца вареные — 2 шт.;
  • кукуруза консервированная — 150 г (полбанки);
  • укроп свежий — большой пучок;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • сушеный чеснок — щепотка;
  • сушеный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Нарезать огурцы мелкими кубиками. То же самое сделать с вареными яйцами — чем мельче, тем нежнее будет текстура салата. Укроп промыть, обсушить и измельчить ножом.

салат з яйцями
Укроп и огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Открыть банку кукурузы и отмерить примерно полбанки, лишнюю жидкость слить. Смешать все ингредиенты в глубокой миске.

смачний рецепт салата
Майонез и сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить сметану и майонез в равных пропорциях — именно эта комбинация дает нежный, но не тяжелый вкус. Для пикантности добавить щепотку сушеного чеснока и немного сушеного перца по своему вкусу.

рецепт смачного салату на літо
Кукуруза и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Все тщательно перемешать, дать настояться несколько минут и подавать к столу. Салат получается очень легким, ароматным и свежим — идеальный вариант для жаркого дня или быстрой закуски.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые отлично подходят для летнего рациона

Рецепт летнего оливье — блюдо, которое имеет невероятный вкус, а готовится всего за 5 минут.

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.

яйца зелень салат рецепт кукуруза
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации