Салат за 5 минут — новинка летнего сезона со свежим укропом и кукурузой

Салат за 5 минут — новинка летнего сезона, которая не надоедает
Этот салат за 5 минут стал настоящей новинкой летнего сезона! Нежное сочетание вареных яиц, свежих огурцов, кукурузы и ароматного укропа с легкой заправкой — идеальный вариант для быстрого ужина или перекуса. Его готовят за считанные минуты, а вкус приятно удивит даже гурманов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.
Вам понадобится:
- огурцы — 2 шт.;
- яйца вареные — 2 шт.;
- кукуруза консервированная — 150 г (полбанки);
- укроп свежий — большой пучок;
- майонез — 2 ст. л.;
- сметана — 2 ст. л.;
- сушеный чеснок — щепотка;
- сушеный перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Нарезать огурцы мелкими кубиками. То же самое сделать с вареными яйцами — чем мельче, тем нежнее будет текстура салата. Укроп промыть, обсушить и измельчить ножом.
Открыть банку кукурузы и отмерить примерно полбанки, лишнюю жидкость слить. Смешать все ингредиенты в глубокой миске.
Добавить сметану и майонез в равных пропорциях — именно эта комбинация дает нежный, но не тяжелый вкус. Для пикантности добавить щепотку сушеного чеснока и немного сушеного перца по своему вкусу.
Все тщательно перемешать, дать настояться несколько минут и подавать к столу. Салат получается очень легким, ароматным и свежим — идеальный вариант для жаркого дня или быстрой закуски.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые отлично подходят для летнего рациона
Рецепт летнего оливье — блюдо, которое имеет невероятный вкус, а готовится всего за 5 минут.
Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.
Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.
Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.
Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.
Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.
Читайте Новини.LIVE!