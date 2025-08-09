Відео
Салат за 5 хвилин — новинка літнього сезону, яка не набридає

9 серпня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат за 5 хвилин — новинка літнього сезону зі свіжим укропом і кукурудзою
Салат з кукурудзою. Фото: smachnenke.com.ua
Цей салат за 5 хвилин став справжньою новинкою літнього сезону! Ніжне поєднання варених яєць, свіжих огірків, кукурудзи й ароматного укропу з легкою заправкою — ідеальний варіант для швидкої вечері або перекусу. Його готують за лічені хвилини, а смак приємно здивує навіть гурманів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • огірки — 2 шт.;
  • яйця варені — 2 шт.;
  • кукурудза консервована — 150 г (пів банки);
  • кріп свіжий — великий пучок;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • сушений часник — дрібка;
  • сушений перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Нарізати огірки дрібними кубиками. Те саме зробити з вареними яйцями — чим дрібніше, тим ніжніша буде текстура салату. Кріп промити, обсушити та подрібнити ножем.

салат з яйцями
Кріп та огірки. Фото: smachnenke.com.ua

Відкрити банку кукурудзи й відміряти приблизно пів банки, зайву рідину злити. Змішати всі інгредієнти в глибокій мисці.

смачний рецепт салата
Майонез та сир. Фото: smachnenke.com.ua

Додати сметану та майонез у рівних пропорціях — саме ця комбінація дає ніжний, але не важкий смак. Для пікантності додати дрібку сушеного часнику та трохи сушеного перцю до свого смаку.

рецепт смачного салату на літо
Кукурудза та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Усе ретельно перемішати, дати настоятись кілька хвилин і подавати до столу. Салат виходить дуже легким, ароматним і свіжим — ідеальний варіант для спекотного дня або швидкої закуски.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для літнього раціону 

Рецепт літнього олівʼє — страва, яка має неймовірний смак, а готується лише за 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого. 

яйця зелень салат рецепт кукурудза
