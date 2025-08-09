Салат за 5 хвилин — новинка літнього сезону зі свіжим укропом і кукурудзою

Салат з кукурудзою. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат за 5 хвилин став справжньою новинкою літнього сезону! Ніжне поєднання варених яєць, свіжих огірків, кукурудзи й ароматного укропу з легкою заправкою — ідеальний варіант для швидкої вечері або перекусу. Його готують за лічені хвилини, а смак приємно здивує навіть гурманів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

огірки — 2 шт.;

яйця варені — 2 шт.;

кукурудза консервована — 150 г (пів банки);

кріп свіжий — великий пучок;

майонез — 2 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

сушений часник — дрібка;

сушений перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Нарізати огірки дрібними кубиками. Те саме зробити з вареними яйцями — чим дрібніше, тим ніжніша буде текстура салату. Кріп промити, обсушити та подрібнити ножем.

Кріп та огірки. Фото: smachnenke.com.ua

Відкрити банку кукурудзи й відміряти приблизно пів банки, зайву рідину злити. Змішати всі інгредієнти в глибокій мисці.

Майонез та сир. Фото: smachnenke.com.ua

Додати сметану та майонез у рівних пропорціях — саме ця комбінація дає ніжний, але не важкий смак. Для пікантності додати дрібку сушеного часнику та трохи сушеного перцю до свого смаку.

Кукурудза та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Усе ретельно перемішати, дати настоятись кілька хвилин і подавати до столу. Салат виходить дуже легким, ароматним і свіжим — ідеальний варіант для спекотного дня або швидкої закуски.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для літнього раціону

Рецепт літнього олівʼє — страва, яка має неймовірний смак, а готується лише за 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо.

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого.