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Салат "Загадка" — всего из трех ингредиентов, но очень вкусно

14 июля 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат с курицей, огурцом и горошком за 10 минут — рецепт из минима ингредиентов
Салат "Загадка". Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот простой салат действительно удивляет. Всего три основных ингредиента, минимум усилий, а результат настолько вкусный, что хочется готовить его снова и снова. Легкая курица, сочный огурец, нежный горошек и аромат зеленого лука — классика, которая всегда уместна.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • куриная грудка — 1 шт.;
  • огурец свежий — 1 шт.;
  • зеленый лук — по своему вкусу;
  • горошек консервированный — 0,5 банки;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • соль, черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Отварить куриную грудку в подсоленной воде до готовности, охладить и нарезать кубиками. Огурец также нарезать кубиком.

смачний салат
Курица и огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

По желанию можно использовать маринованный или квашеный огурец для более пикантного вкуса.

рецепт салата на літо
Горошек и зеленый лук. Фото: smachnenke.com.ua

В миске смешать куриное мясо, огурец, консервированный горошек и измельченный зеленый лук. Добавить майонез, посолить и поперчить по вкусу. Хорошо перемешать.

салат з куркою та горошком
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат сразу готов к подаче. Он прекрасно сочетается с хрустящим хлебом или подается как самостоятельное блюдо.

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