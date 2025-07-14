Салат с курицей, огурцом и горошком за 10 минут — рецепт из минима ингредиентов

Салат "Загадка" — всего из трех ингредиентов, но очень вкусно
Этот простой салат действительно удивляет. Всего три основных ингредиента, минимум усилий, а результат настолько вкусный, что хочется готовить его снова и снова. Легкая курица, сочный огурец, нежный горошек и аромат зеленого лука — классика, которая всегда уместна.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- куриная грудка — 1 шт.;
- огурец свежий — 1 шт.;
- зеленый лук — по своему вкусу;
- горошек консервированный — 0,5 банки;
- майонез — 2 ст. л.;
- соль, черный перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Отварить куриную грудку в подсоленной воде до готовности, охладить и нарезать кубиками. Огурец также нарезать кубиком.
По желанию можно использовать маринованный или квашеный огурец для более пикантного вкуса.
В миске смешать куриное мясо, огурец, консервированный горошек и измельченный зеленый лук. Добавить майонез, посолить и поперчить по вкусу. Хорошо перемешать.
Салат сразу готов к подаче. Он прекрасно сочетается с хрустящим хлебом или подается как самостоятельное блюдо.
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