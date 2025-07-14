Салат із куркою, огірком і горошком за 10 хвилин — рецепт з мінімуму інгредієнтів

Салат "Загадка" — лише з трьох інгредієнтів, але дуже смачно
Цей простий салат справді дивує. Лише три основні інгредієнти, мінімум зусиль, а результат настільки смачний, що хочеться готувати його знову і знову. Легка курка, соковитий огірок, ніжний горошок і аромат зеленої цибулі — класика, яка завжди доречна.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- куряча грудка — 1 шт.;
- огірок свіжий — 1 шт.;
- зелена цибуля — на свій смак;
- горошок консервований — 0,5 банки;
- майонез — 2 ст. л.;
- сіль, чорний перець — на свій смак.
Спосіб приготування
Відварити курячу грудку у підсоленій воді до готовності, охолодити та нарізати кубиками. Огірок також нарізати кубиками.
За бажанням можна використовувати маринований або квашений огірок для пікантнішого смаку.
У мисці змішати куряче м’ясо, огірок, консервований горошок і подрібнену зелену цибулю. Додати майонез, посолити та поперчити до смаку. Добре перемішати.
Салат одразу готовий до подачі. Він чудово поєднується з хрустким хлібом або подається як самостійна страва.
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