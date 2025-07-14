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Головна arrow Смак arrow Салат "Загадка" — лише з трьох інгредієнтів, але дуже смачно arrow

Салат "Загадка" — лише з трьох інгредієнтів, але дуже смачно

14 липня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат із куркою, огірком і горошком за 10 хвилин — рецепт з мінімуму інгредієнтів
Салат "Загадка". Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей простий салат справді дивує. Лише три основні інгредієнти, мінімум зусиль, а результат настільки смачний, що хочеться готувати його знову і знову. Легка курка, соковитий огірок, ніжний горошок і аромат зеленої цибулі — класика, яка завжди доречна.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • куряча грудка — 1 шт.;
  • огірок свіжий — 1 шт.;
  • зелена цибуля — на свій смак;
  • горошок консервований — 0,5 банки;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • сіль, чорний перець — на свій смак.

Спосіб приготування

Відварити курячу грудку у підсоленій воді до готовності, охолодити та нарізати кубиками. Огірок також нарізати кубиками.

смачний салат
Курка та огірки. Фото: smachnenke.com.ua

За бажанням можна використовувати маринований або квашений огірок для пікантнішого смаку.

рецепт салата на літо
Горошок та зелена цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

У мисці змішати куряче м’ясо, огірок, консервований горошок і подрібнену зелену цибулю. Додати майонез, посолити та поперчити до смаку. Добре перемішати.

салат з куркою та горошком
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат одразу готовий до подачі. Він чудово поєднується з хрустким хлібом або подається як самостійна страва.

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