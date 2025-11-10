Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Салат "Зима" — сытный и вкусный рецепт на холодное время года

Салат "Зима" — сытный и вкусный рецепт на холодное время года

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 14:55
обновлено: 15:55
Салат Зима — сытный рецепт с курицей, яйцами и сыром для холодного времени года
Салат "Зима". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Зима" — это домашняя классика, которую обожают за нежный вкус и простоту приготовления. Благодаря сочетанию курицы, отварного картофеля, яиц и твердого сыра он получается очень сытным и хорошо держит форму. А легкая пикантность маринованного лука и горчицы добавляет салату яркости. Такой рецепт станет любимым в холодное время года.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • лук — 1 шт. (для маринада: соль — 0,5 ч. л.; сахар — 1 ч. л.; уксус 9% — 3 ст. л.; кипяток — 150 мл);
  • картофель отварной — 4 шт.;
  • куриная грудка отварная — 1 шт.;
  • соленые огурцы — 1-2 шт.;
  • яйца вареные — 5-6 шт.;
  • сыр твердый — 100-120 г;
  • дижонская горчица — 2 ст. л.;
  • майонез — по своему вкусу.

Способ приготовления

Сначала приготовить маринованный лук. Для этого нарезать его тонкими полукольцами, положить в глубокую миску, добавить соль и сахар, залить уксусом и кипятком. Оставить мариноваться, пока будут готовиться другие ингредиенты. Отваренный картофель натереть на крупной терке, выложить первым слоем на плоскую тарелку. Слегка посолить, смазать майонезом и сверху добавить немного дижонской горчицы в зернах.

смачний салат з куркою
Майонез и горчица. Фото: gospodynka.com.ua

С маринованного лука слить жидкость и выложить его следующим слоем. Затем добавить кубики отварной куриной грудки, полить сеточкой майонеза. Соленые огурцы нарезать мелкими кубиками, выложить сверху и снова смазать тонким слоем соуса.

рецепт салату з куркою та майонезом
Курица и огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Вареные яйца разделить на желтки и белки. Натереть сначала желтки, нанести сеточку из майонеза, затем натереть твердый сыр и снова смазать соусом. Завершить слоем натертых белков.

рецепт салату з куркою та маринованими огірками
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат можно подавать сразу или дать ему немного настояться в холодильнике. Он получается нежным, насыщенным и очень ароматным — идеальный вариант для уютного зимнего ужина или праздничного стола.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

салат рецепт курица закуска майонез
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации