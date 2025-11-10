Салат Зима — сытный рецепт с курицей, яйцами и сыром для холодного времени года

Салат "Зима" — сытный и вкусный рецепт на холодное время года
Салат "Зима" — это домашняя классика, которую обожают за нежный вкус и простоту приготовления. Благодаря сочетанию курицы, отварного картофеля, яиц и твердого сыра он получается очень сытным и хорошо держит форму. А легкая пикантность маринованного лука и горчицы добавляет салату яркости. Такой рецепт станет любимым в холодное время года.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- лук — 1 шт. (для маринада: соль — 0,5 ч. л.; сахар — 1 ч. л.; уксус 9% — 3 ст. л.; кипяток — 150 мл);
- картофель отварной — 4 шт.;
- куриная грудка отварная — 1 шт.;
- соленые огурцы — 1-2 шт.;
- яйца вареные — 5-6 шт.;
- сыр твердый — 100-120 г;
- дижонская горчица — 2 ст. л.;
- майонез — по своему вкусу.
Способ приготовления
Сначала приготовить маринованный лук. Для этого нарезать его тонкими полукольцами, положить в глубокую миску, добавить соль и сахар, залить уксусом и кипятком. Оставить мариноваться, пока будут готовиться другие ингредиенты. Отваренный картофель натереть на крупной терке, выложить первым слоем на плоскую тарелку. Слегка посолить, смазать майонезом и сверху добавить немного дижонской горчицы в зернах.
С маринованного лука слить жидкость и выложить его следующим слоем. Затем добавить кубики отварной куриной грудки, полить сеточкой майонеза. Соленые огурцы нарезать мелкими кубиками, выложить сверху и снова смазать тонким слоем соуса.
Вареные яйца разделить на желтки и белки. Натереть сначала желтки, нанести сеточку из майонеза, затем натереть твердый сыр и снова смазать соусом. Завершить слоем натертых белков.
Салат можно подавать сразу или дать ему немного настояться в холодильнике. Он получается нежным, насыщенным и очень ароматным — идеальный вариант для уютного зимнего ужина или праздничного стола.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона
