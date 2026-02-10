Сало с уксусом и луком за 15 минут — быстрый рецепт украинской закуски

Сало с уксусом и луком за 15 минут — рецепт украинской закуски
Сало с уксусом и луком — это та самая украинская закуска, которая готовится без лишних хлопот и всегда подходит к месту. Всего несколько ингредиентов, минимум времени и яркий, узнаваемый вкус. Идеальный вариант, когда хочется чего-то простого, но по-настоящему домашнего.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сало — 400 г;
- лук — 1 крупный;
- чеснок — 1 головка;
- маринованный перец чили — 1-2 стручка;
- соль — 1 ч. л.;
- черный молотый перец — 0,5 г;
- яблочный уксус — 3 ст. л.;
- сок маринованного перца — несколько капель.
Для гренок:
- черный хлеб — по необходимости;
- масло — 2 ст. л.;
- чеснок — 5 зубцов;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
Сало нарезать тонкими ломтиками, чтобы оно быстро промариновалось и стало мягким. Выложить подготовленное сало в глубокую миску. Лук очистить, нарезать тонкими полукольцами и добавить к салу.
Чеснок очистить и мелко нарезать ножом или измельчить прессом. Маринованный перец чили нарезать кольцами. Добавить чеснок и чили в миску, всыпать соль и черный молотый перец.
Добавить яблочный уксус и несколько капель сока от маринованного перца. Осторожно перемешать, чтобы маринад равномерно покрыл все кусочки сала, а лук хорошо распределился. Оставить сало мариноваться на 10-15 минут при комнатной температуре. За это время оно впитает аромат уксуса и специй, а лук станет мягким и менее резким на вкус.
Для гренок черный хлеб нарезать небольшими кусочками. Разогреть масло на сковороде, обжарить хлеб до хрустящей золотистой корочки. Горячие гренки натереть чесноком и слегка посолить. Подавать сало с уксусом и луком вместе с хрустящими гренками, по желанию украсить кольцами маринованного чили и свежей зеленью.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.
Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.
Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.
Читайте Новини.LIVE!