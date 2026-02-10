Сало с уксусом и луком за 15 минут — быстрый рецепт украинской закуски

Сало с луком. Фото: smakuiemo.com.ua

Сало с уксусом и луком — это та самая украинская закуска, которая готовится без лишних хлопот и всегда подходит к месту. Всего несколько ингредиентов, минимум времени и яркий, узнаваемый вкус. Идеальный вариант, когда хочется чего-то простого, но по-настоящему домашнего.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

сало — 400 г;

лук — 1 крупный;

чеснок — 1 головка;

маринованный перец чили — 1-2 стручка;

соль — 1 ч. л.;

черный молотый перец — 0,5 г;

яблочный уксус — 3 ст. л.;

сок маринованного перца — несколько капель.

Для гренок:

черный хлеб — по необходимости;

масло — 2 ст. л.;

чеснок — 5 зубцов;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Сало нарезать тонкими ломтиками, чтобы оно быстро промариновалось и стало мягким. Выложить подготовленное сало в глубокую миску. Лук очистить, нарезать тонкими полукольцами и добавить к салу.

Сало и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Чеснок очистить и мелко нарезать ножом или измельчить прессом. Маринованный перец чили нарезать кольцами. Добавить чеснок и чили в миску, всыпать соль и черный молотый перец.

Лук и чеснок. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить яблочный уксус и несколько капель сока от маринованного перца. Осторожно перемешать, чтобы маринад равномерно покрыл все кусочки сала, а лук хорошо распределился. Оставить сало мариноваться на 10-15 минут при комнатной температуре. За это время оно впитает аромат уксуса и специй, а лук станет мягким и менее резким на вкус.

Нарезанное сало. Фото: smakuiemo.com.ua

Для гренок черный хлеб нарезать небольшими кусочками. Разогреть масло на сковороде, обжарить хлеб до хрустящей золотистой корочки. Горячие гренки натереть чесноком и слегка посолить. Подавать сало с уксусом и луком вместе с хрустящими гренками, по желанию украсить кольцами маринованного чили и свежей зеленью.

