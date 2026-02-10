Видео
Главная Вкус Сало с уксусом и луком за 15 минут — рецепт украинской закуски

Сало с уксусом и луком за 15 минут — рецепт украинской закуски

Дата публикации 10 февраля 2026 15:04
Сало с уксусом и луком за 15 минут — быстрый рецепт украинской закуски
Сало с луком. Фото: smakuiemo.com.ua

Сало с уксусом и луком — это та самая украинская закуска, которая готовится без лишних хлопот и всегда подходит к месту. Всего несколько ингредиентов, минимум времени и яркий, узнаваемый вкус. Идеальный вариант, когда хочется чего-то простого, но по-настоящему домашнего.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • сало — 400 г;
  • лук — 1 крупный;
  • чеснок — 1 головка;
  • маринованный перец чили — 1-2 стручка;
  • соль — 1 ч. л.;
  • черный молотый перец — 0,5 г;
  • яблочный уксус — 3 ст. л.;
  • сок маринованного перца — несколько капель.

Для гренок:

  • черный хлеб — по необходимости;
  • масло — 2 ст. л.;
  • чеснок — 5 зубцов;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

Сало нарезать тонкими ломтиками, чтобы оно быстро промариновалось и стало мягким. Выложить подготовленное сало в глубокую миску. Лук очистить, нарезать тонкими полукольцами и добавить к салу.

мариноване сало
Сало и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Чеснок очистить и мелко нарезать ножом или измельчить прессом. Маринованный перец чили нарезать кольцами. Добавить чеснок и чили в миску, всыпать соль и черный молотый перец.

рецепт маринованого сало
Лук и чеснок. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить яблочный уксус и несколько капель сока от маринованного перца. Осторожно перемешать, чтобы маринад равномерно покрыл все кусочки сала, а лук хорошо распределился. Оставить сало мариноваться на 10-15 минут при комнатной температуре. За это время оно впитает аромат уксуса и специй, а лук станет мягким и менее резким на вкус.

рецепт маринованого сала з цибулею
Нарезанное сало. Фото: smakuiemo.com.ua

Для гренок черный хлеб нарезать небольшими кусочками. Разогреть масло на сковороде, обжарить хлеб до хрустящей золотистой корочки. Горячие гренки натереть чесноком и слегка посолить. Подавать сало с уксусом и луком вместе с хрустящими гренками, по желанию украсить кольцами маринованного чили и свежей зеленью.

