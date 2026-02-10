Відео
Сало з оцтом та цибулею за 15 хвилин — рецепт української закуски

Дата публікації: 10 лютого 2026 15:04
Сало з оцтом і цибулею за 15 хвилин — швидкий рецепт української закуски
Сало з оцтом і цибулею — це та сама українська закуска, яка готується без зайвих клопотів і завжди смакує доречно. Усього кілька інгредієнтів, мінімум часу та яскравий, впізнаваний смак. Ідеальний варіант, коли хочеться чогось простого, але по-справжньому домашнього.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • сало — 400 г;
  • цибуля — 1 велика;
  • часник — 1 головка;
  • маринований перець чилі — 1–2 стручки;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • чорний мелений перець — 0,5 г;
  • яблучний оцет — 3 ст. л.;
  • сік маринованого перцю — кілька крапель.

Для грінок:

  • чорний хліб — за потребою;
  • олія — 2 ст. л.;
  • часник — 5 зубців;
  • сіль — на смак.

Спосіб приготування

Сало нарізати тонкими скибочками, щоб воно швидко промаринувалося і стало м’яким. Викласти підготовлене сало у глибоку миску. Цибулю очистити, нарізати тонкими півкільцями та додати до сала.

Часник очистити і дрібно нарізати ножем або подрібнити пресом. Маринований перець чилі нарізати кільцями. Додати часник і чилі до миски, всипати сіль і чорний мелений перець.

Додати яблучний оцет і кілька крапель соку від маринованого перцю. Обережно перемішати, щоб маринад рівномірно покрив усі шматочки сала, а цибуля добре розподілилася. Залишити сало маринуватися на 10–15 хвилин при кімнатній температурі. За цей час воно вбере аромат оцту й спецій, а цибуля стане м’якою та менш різкою на смак.

Для грінок чорний хліб нарізати невеликими шматочками. Розігріти олію на сковороді, обсмажити хліб до хрумкої золотистої скоринки. Гарячі грінки натерти часником і злегка посолити. Подавати сало з оцтом і цибулею разом із хрусткими грінками, за бажанням прикрасити кільцями маринованого чилі та свіжою зеленню.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
