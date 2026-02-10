Сало з оцтом і цибулею за 15 хвилин — швидкий рецепт української закуски

Сало з цибулею. Фото: smakuiemo.com.ua

Сало з оцтом і цибулею — це та сама українська закуска, яка готується без зайвих клопотів і завжди смакує доречно. Усього кілька інгредієнтів, мінімум часу та яскравий, впізнаваний смак. Ідеальний варіант, коли хочеться чогось простого, але по-справжньому домашнього.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

сало — 400 г;

цибуля — 1 велика;

часник — 1 головка;

маринований перець чилі — 1–2 стручки;

сіль — 1 ч. л.;

чорний мелений перець — 0,5 г;

яблучний оцет — 3 ст. л.;

сік маринованого перцю — кілька крапель.

Для грінок:

чорний хліб — за потребою;

олія — 2 ст. л.;

часник — 5 зубців;

сіль — на смак.

Спосіб приготування

Сало нарізати тонкими скибочками, щоб воно швидко промаринувалося і стало м’яким. Викласти підготовлене сало у глибоку миску. Цибулю очистити, нарізати тонкими півкільцями та додати до сала.

Сало та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Часник очистити і дрібно нарізати ножем або подрібнити пресом. Маринований перець чилі нарізати кільцями. Додати часник і чилі до миски, всипати сіль і чорний мелений перець.

Цибуля та часник. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати яблучний оцет і кілька крапель соку від маринованого перцю. Обережно перемішати, щоб маринад рівномірно покрив усі шматочки сала, а цибуля добре розподілилася. Залишити сало маринуватися на 10–15 хвилин при кімнатній температурі. За цей час воно вбере аромат оцту й спецій, а цибуля стане м’якою та менш різкою на смак.

Нарізане сало. Фото: smakuiemo.com.ua

Для грінок чорний хліб нарізати невеликими шматочками. Розігріти олію на сковороді, обсмажити хліб до хрумкої золотистої скоринки. Гарячі грінки натерти часником і злегка посолити. Подавати сало з оцтом і цибулею разом із хрусткими грінками, за бажанням прикрасити кільцями маринованого чилі та свіжою зеленню.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.