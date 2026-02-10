Сало з оцтом і цибулею за 15 хвилин — швидкий рецепт української закуски

Сало з оцтом та цибулею за 15 хвилин — рецепт української закуски
Сало з оцтом і цибулею — це та сама українська закуска, яка готується без зайвих клопотів і завжди смакує доречно. Усього кілька інгредієнтів, мінімум часу та яскравий, впізнаваний смак. Ідеальний варіант, коли хочеться чогось простого, але по-справжньому домашнього.
Вам знадобиться:
- сало — 400 г;
- цибуля — 1 велика;
- часник — 1 головка;
- маринований перець чилі — 1–2 стручки;
- сіль — 1 ч. л.;
- чорний мелений перець — 0,5 г;
- яблучний оцет — 3 ст. л.;
- сік маринованого перцю — кілька крапель.
Для грінок:
- чорний хліб — за потребою;
- олія — 2 ст. л.;
- часник — 5 зубців;
- сіль — на смак.
Спосіб приготування
Сало нарізати тонкими скибочками, щоб воно швидко промаринувалося і стало м’яким. Викласти підготовлене сало у глибоку миску. Цибулю очистити, нарізати тонкими півкільцями та додати до сала.
Часник очистити і дрібно нарізати ножем або подрібнити пресом. Маринований перець чилі нарізати кільцями. Додати часник і чилі до миски, всипати сіль і чорний мелений перець.
Додати яблучний оцет і кілька крапель соку від маринованого перцю. Обережно перемішати, щоб маринад рівномірно покрив усі шматочки сала, а цибуля добре розподілилася. Залишити сало маринуватися на 10–15 хвилин при кімнатній температурі. За цей час воно вбере аромат оцту й спецій, а цибуля стане м’якою та менш різкою на смак.
Для грінок чорний хліб нарізати невеликими шматочками. Розігріти олію на сковороді, обсмажити хліб до хрумкої золотистої скоринки. Гарячі грінки натерти часником і злегка посолити. Подавати сало з оцтом і цибулею разом із хрусткими грінками, за бажанням прикрасити кільцями маринованого чилі та свіжою зеленню.
