Секретный рецепт гранолы из овсянки — вкусный завтрак за 3 минуты

Овсянка и орехи. Фото: smachnenke.com.ua

Хотите здоровый завтрак без лишних усилий? Эта домашняя гранола — настоящая находка! Она полезная, ароматная и готовится раз в несколько дней, чтобы каждое утро наслаждаться вкусным завтраком всего за 3 минуты.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

овсяные хлопья — 1,5 стакана;

сахар — 80-100 г;

орехи (грецкие, миндаль, фундук) — 2 стакана;

сухофрукты (курага, чернослив) — 1-1,5 стакана;

яичный белок — 2 шт.;

вода — 2 ст. л.

Способ приготовления

Овсяные хлопья немного измельчить в блендере (буквально 2-3 нажатия). Сухофрукты промыть, просушить и нарезать небольшими кусочками. Орехи измельчить: грецкий орех нарезать, а миндаль и фундук оставить целыми.

Измельченная овсянка. Фото: smachnenke.com.ua

Яйца разделить на белки и желтки (желтки не понадобятся). К белкам добавить 2 ст. л. воды, слегка взбить вилкой.

Орехи и сухофрукты. Фото: smachnenke.com.ua

В одной миске смешать овсяные хлопья и сахар. В другой миске смешать орехи, сухофрукты и белковую смесь. Соединить все ингредиенты, тщательно перемешать.

Приготовление гранолы. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить гранолу на застеленную пергаментом форму. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 20 минут. Через 12 минут достать из духовки, перемешать, чтобы равномерно подрумянилась, и вернуть выпекаться до конца.

Гранона с йогуртом. Фото: smachnenke.com.ua

Дать граноле полностью остыть, пересыпать в герметичную банку Готовая гранола прекрасно хранится, поэтому ее можно приготовить заранее и наслаждаться здоровыми завтраками каждый день.

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