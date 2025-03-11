Секретный рецепт гранолы из овсянки — вкусный завтрак за 3 минуты

Секретный рецепт гранолы из овсянки — завтрак готов за 3 мин
Хотите здоровый завтрак без лишних усилий? Эта домашняя гранола — настоящая находка! Она полезная, ароматная и готовится раз в несколько дней, чтобы каждое утро наслаждаться вкусным завтраком всего за 3 минуты.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- овсяные хлопья — 1,5 стакана;
- сахар — 80-100 г;
- орехи (грецкие, миндаль, фундук) — 2 стакана;
- сухофрукты (курага, чернослив) — 1-1,5 стакана;
- яичный белок — 2 шт.;
- вода — 2 ст. л.
Способ приготовления
Овсяные хлопья немного измельчить в блендере (буквально 2-3 нажатия). Сухофрукты промыть, просушить и нарезать небольшими кусочками. Орехи измельчить: грецкий орех нарезать, а миндаль и фундук оставить целыми.
Яйца разделить на белки и желтки (желтки не понадобятся). К белкам добавить 2 ст. л. воды, слегка взбить вилкой.
В одной миске смешать овсяные хлопья и сахар. В другой миске смешать орехи, сухофрукты и белковую смесь. Соединить все ингредиенты, тщательно перемешать.
Выложить гранолу на застеленную пергаментом форму. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 20 минут. Через 12 минут достать из духовки, перемешать, чтобы равномерно подрумянилась, и вернуть выпекаться до конца.
Дать граноле полностью остыть, пересыпать в герметичную банку Готовая гранола прекрасно хранится, поэтому ее можно приготовить заранее и наслаждаться здоровыми завтраками каждый день.
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