Секретний рецепт граноли з вівсянки — смачний сніданок за 3 хвилини

Вівсянка та горіхи. Фото: smachnenke.com.ua

Хочете здоровий сніданок без зайвих зусиль? Ця домашня гранола — справжня знахідка! Вона корисна, ароматна і готується раз на кілька днів, щоб щоранку насолоджуватися смачним сніданком усього за 3 хвилини.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

вівсяні пластівці — 1,5 склянки;

цукор — 80–100 г;

горіхи (грецькі, мигдаль, фундук) — 2 склянки;

сухофрукти (курага, чорнослив) — 1–1,5 склянки;

яєчний білок — 2 шт.;

вода — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Вівсяні пластівці трохи подрібнити в блендері (буквально 2–3 натискання). Сухофрукти промити, просушити та нарізати невеликими шматочками. Горіхи подрібнити: грецький горіх нарізати, а мигдаль і фундук залишити цілими.

Подрібнена вівсянка. Фото: smachnenke.com.ua

Яйця розділити на білки та жовтки (жовтки не знадобляться). До білків додати 2 ст. л. води, злегка збити виделкою.

Горіхи та сухофрукти. Фото: smachnenke.com.ua

В одній мисці змішати вівсяні пластівці та цукор. В іншій мисці змішати горіхи, сухофрукти та білкову суміш. Поєднати всі інгредієнти, ретельно перемішати.

Приготування граноли. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти гранолу на застелену пергаментом форму. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 20 хвилин. Через 12 хвилин дістати з духовки, перемішати, щоб рівномірно підрум’янилася, та повернути випікатися до кінця.

Гранона з йогуртом. Фото: smachnenke.com.ua

Дати гранолі повністю охолонути, пересипати у герметичну банку Готова гранола чудово зберігається, тому її можна приготувати заздалегідь і насолоджуватися здоровими сніданками щодня.

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