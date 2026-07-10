Шпундра со свининой и свеклой: старинный рецепт украинского блюда

Шпундра с молодой свеклой за 30 минут: рецепт на обед или ужин
Шпундра — одно из тех украинских блюд, о которых сегодня вспоминают не так часто, хотя когда-то его готовили почти в каждой семье. Сочетание нежной свинины, сладковатой свеклы и чернослива создает особый вкус, а густой ароматный соус делает блюдо невероятно аппетитным. Такой ужин непременно понравится всей семье.
Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- жирная свинина — 700 г;
- мука — 2 ст. л.;
- сало — 100 г;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- свекла — 4 шт.;
- лук — 2–3 шт.;
- томатная паста — 1,5 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар или мёд — 1 ст. л.;
- паприка — 2 ч. л.;
- черный перец горошком — 10 шт.;
- душистый перец — 5 шт.;
- лавровый лист — 3 шт.;
- чернослив — 6–8 шт.;
- вода — 600–800 мл.;
- зеленый лук — для подачи;
- сметана — для подачи.
Способ приготовления
- Нарезать свинину порционными кусочками и слегка обвалять в муке.
- Разогреть сковороду с маслом, добавить нарезанное сало и вытопить жир. Выложить мясо и обжарить до румяной корочки.
- Нарезать лук полукольцами, а свеклу натереть на терке или нарезать соломкой.
- Добавить лук к мясу, а через несколько минут — свеклу и продолжить обжаривание.
- Добавить томатную пасту, паприку, соль и сахар или мед, перемешать.
- Добавить воду, положить лавровый лист и перец.
- Довести до кипения, убавить огонь и тушить до мягкости мяса.
- В конце добавить чернослив и готовить еще несколько минут.
- Подавать шпундру горячей, посыпав зеленым луком и добавив сметану.
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