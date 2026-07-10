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Главная Вкус Шпундра с молодой свеклой за 30 минут: рецепт на обед или ужин

Шпундра с молодой свеклой за 30 минут: рецепт на обед или ужин

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2026 14:44
Шпундра со свининой и свеклой: старинный рецепт украинского блюда
Шпундра с молодой свеклой. Фото: smakuiemo.com.ua

Шпундра — одно из тех украинских блюд, о которых сегодня вспоминают не так часто, хотя когда-то его готовили почти в каждой семье. Сочетание нежной свинины, сладковатой свеклы и чернослива создает особый вкус, а густой ароматный соус делает блюдо невероятно аппетитным. Такой ужин непременно понравится всей семье.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • жирная свинина — 700 г;
  • мука — 2 ст. л.;
  • сало — 100 г;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • свекла — 4 шт.;
  • лук — 2–3 шт.;
  • томатная паста — 1,5 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар или мёд — 1 ст. л.;
  • паприка — 2 ч. л.;
  • черный перец горошком — 10 шт.;
  • душистый перец — 5 шт.;
  • лавровый лист — 3 шт.;
  • чернослив — 6–8 шт.;
  • вода — 600–800 мл.;
  • зеленый лук — для подачи;
  • сметана — для подачи.
рецепт шпундри
Шпундра со свининой. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Нарезать свинину порционными кусочками и слегка обвалять в муке.
  2. Разогреть сковороду с маслом, добавить нарезанное сало и вытопить жир. Выложить мясо и обжарить до румяной корочки.
  3. Нарезать лук полукольцами, а свеклу натереть на терке или нарезать соломкой.
  4. Добавить лук к мясу, а через несколько минут — свеклу и продолжить обжаривание.
  5. Добавить томатную пасту, паприку, соль и сахар или мед, перемешать.
  6. Добавить воду, положить лавровый лист и перец.
  7. Довести до кипения, убавить огонь и тушить до мягкости мяса.
  8. В конце добавить чернослив и готовить еще несколько минут.
  9. Подавать шпундру горячей, посыпав зеленым луком и добавив сметану.

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рецепт свекла шпундра
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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