Шпундра зі свининою та буряком: старовинний рецепт української страви

Шпундра з молодими буряками за 30 хвилин: рецепт на обід чи вечерю
Шпундра — одна з тих українських страв, про які сьогодні згадують не так часто, хоча колись її готували майже в кожній родині. Поєднання ніжної свинини, солодкуватого буряка та чорносливу створює особливий смак, а густий ароматний соус робить страву неймовірно апетитною. Така вечеря неодмінно сподобається всій родині.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- свинина жирна — 700 г;
- борошно — 2 ст. л.;
- сало — 100 г;
- олія — 2 ст. л.;
- буряк — 4 шт.;
- цибуля — 2–3 шт.;
- томатна паста — 1,5 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор або мед — 1 ст. л.;
- паприка — 2 ч. л.;
- перець чорний горошком — 10 шт.;
- перець духмяний — 5 шт.;
- лавровий лист — 3 шт.;
- чорнослив — 6–8 шт.;
- вода — 600–800 мл.;
- зелена цибуля — для подачі;
- сметана — для подачі.
Спосіб приготування
- Нарізати свинину порційними шматочками та злегка обваляти в борошні.
- Розігріти пательню з олією, додати нарізане сало та витопити жир. Викласти м'ясо й обсмажити до рум'яної скоринки.
- Нарізати цибулю півкільцями, а буряк натерти на тертці або нарізати соломкою.
- Додати цибулю до м'яса, а через кілька хвилин — буряк і продовжити обсмажування.
- Додати томатну пасту, паприку, сіль і цукор або мед, перемішати.
- Додати воду, покласти лавровий лист і перець.
- Довести до кипіння, зменшити вогонь і тушкувати до м'якості м'яса.
- Наприкінці додати чорнослив і готувати ще кілька хвилин.
- Подавати шпундру гарячою, посипавши зеленою цибулею та доповнивши сметаною.
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