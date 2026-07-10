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Головна Смак Шпундра з молодими буряками за 30 хвилин: рецепт на обід чи вечерю

Шпундра з молодими буряками за 30 хвилин: рецепт на обід чи вечерю

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2026 14:44
Шпундра зі свининою та буряком: старовинний рецепт української страви
Шпундра з молодими буряками. Фото: smakuiemo.com.ua

Шпундра — одна з тих українських страв, про які сьогодні згадують не так часто, хоча колись її готували майже в кожній родині. Поєднання ніжної свинини, солодкуватого буряка та чорносливу створює особливий смак, а густий ароматний соус робить страву неймовірно апетитною. Така вечеря неодмінно сподобається всій родині.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • свинина жирна — 700 г;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • сало — 100 г;
  • олія — 2 ст. л.;
  • буряк — 4 шт.;
  • цибуля — 2–3 шт.;
  • томатна паста — 1,5 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор або мед — 1 ст. л.;
  • паприка — 2 ч. л.;
  • перець чорний горошком — 10 шт.;
  • перець духмяний — 5 шт.;
  • лавровий лист — 3 шт.;
  • чорнослив — 6–8 шт.;
  • вода — 600–800 мл.;
  • зелена цибуля — для подачі;
  • сметана — для подачі.
рецепт шпундри
Шпундра зі свининою. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Нарізати свинину порційними шматочками та злегка обваляти в борошні.
  2. Розігріти пательню з олією, додати нарізане сало та витопити жир. Викласти м'ясо й обсмажити до рум'яної скоринки.
  3. Нарізати цибулю півкільцями, а буряк натерти на тертці або нарізати соломкою.
  4. Додати цибулю до м'яса, а через кілька хвилин — буряк і продовжити обсмажування.
  5. Додати томатну пасту, паприку, сіль і цукор або мед, перемішати.
  6. Додати воду, покласти лавровий лист і перець.
  7. Довести до кипіння, зменшити вогонь і тушкувати до м'якості м'яса.
  8. Наприкінці додати чорнослив і готувати ще кілька хвилин.
  9. Подавати шпундру гарячою, посипавши зеленою цибулею та доповнивши сметаною.

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рецепт буряк шпундра
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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