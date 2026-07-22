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Главная Вкус Сколько варить кукурузу: 2 простых ингредиента и кочаны станут мягкими и сладкими за 15 минут

Сколько варить кукурузу: 2 простых ингредиента и кочаны станут мягкими и сладкими за 15 минут

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 14:44
Как варить молодую кукурузу: секрет мягких и сладких кочанов за 15 минут
Вареная кукуруза. Фото: smachnenke.com.ua

В сезон молодой кукурузы хочется, чтобы она получалась нежной, ароматной и буквально таяла во рту. Добиться такого результата очень просто, если знать несколько секретов приготовления. Добавление сахара и сливочного масла сделает зерна еще слаще, а правильное время приготовления поможет сохранить их сочность.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молодая кукуруза — 5–6 початков;
  • вода — столько, сколько понадобится;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • сливочное масло — 30 г;
  • соль — по вкусу.
рецепт вареної кукурудзи
Кукуруза со сливочным маслом. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Очистить кукурузу, оставив несколько молодых листьев.
  2. Выложить часть листьев на дно кастрюли, сверху разместить початки и накрыть оставшимися листьями.
  3. Залить горячей водой так, чтобы она полностью покрывала кукурузу. Добавить сахар и сливочное масло.
  4. Довести до кипения, накрыть крышкой и варить молодую кукурузу 10–15 минут. Если початки более зрелые, время приготовления увеличить до 25–40 минут.
  5. После выключения огня оставить кукурузу в горячей воде еще на 5–10 минут.
  6. Перед подачей смазать початки сливочным маслом и посолить по вкусу. По желанию можно добавить паприку, сушеный чеснок или тёртый сыр.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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