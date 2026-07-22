Як варити молоду кукурудзу: секрет м'яких і солодких качанів за 15 хвилин

Скільки варити кукурудзу: 2 прості інгредієнти й качани м’які та солодкі за 15 хвилин
У сезон молодої кукурудзи хочеться, щоб вона виходила ніжною, ароматною та буквально танула в роті. Досягти такого результату дуже просто, якщо знати кілька секретів приготування. Додавання цукру та вершкового масла зробить зерна ще солодшими, а правильний час приготування допоможе зберегти їхню соковитість.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молода кукурудза — 5–6 качанів;
- вода — скільки знадобиться;
- цукор — 1 ст. л.;
- вершкове масло — 30 г;
- сіль — для подавання.
Спосіб приготування
- Очистити кукурудзу, залишивши кілька молодих листків.
- Викласти частину листя на дно каструлі, зверху розмістити качани та накрити рештою листя.
- Залити гарячою водою так, щоб вона повністю покривала кукурудзу. Додати цукор і вершкове масло.
- Довести до кипіння, накрити кришкою та варити молоду кукурудзу 10–15 хвилин. Якщо качани зріліші, час приготування збільшити до 25–40 хвилин.
- Після вимкнення вогню залишити кукурудзу в гарячій воді ще на 5–10 хвилин.
- Перед подаванням змастити качани вершковим маслом і посолити за смаком. За бажанням можна додати паприку, сушений часник або тертий сир.
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