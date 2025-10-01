Котлеты с начинкой в духовке — вкусный рецепт сочного блюда

Вкусные и сочные котлеты с начинкой — простой рецепт в духовке
Котлеты с начинкой в духовке — это отличный вариант сытного и полезного ужина. Они получаются мягкими, ароматными и одновременно легкими, ведь готовятся без жарки на масле. Нежная сырно-яичная начинка делает блюдо особенно вкусным и необычным.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- фарш смешанный — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- сухой белый хлеб — 1-2 ломтика;
- вода — 1 стакан (для замачивания хлеба);
- соль, перец — по своему вкусу.
Для начинки:
- твердый сыр — 100-150 г;
- яйца вареные — 2 шт.;
- укроп — небольшой пучок;
- майонез — 1 ст. л.
Способ приготовления
Хлеб замочить в воде и отжать. Лук измельчить, чеснок пропустить через пресс. В миске смешать фарш, хлеб, яйцо, лук и чеснок. Добавить соль и перец, тщательно вымесить массу до однородности.
Для начинки натереть твердый сыр, измельчить вареные яйца и укроп. Смешать с майонезом до получения нежной ароматной массы.
Из фарша сформировать лепешки. В центре сделать углубление ложкой и выложить начинку. Выложить их в форму, застеленную пергаментом.
Запекать в духовке, разогретой до 180 °C, примерно 30-35 минут до золотистой корочки.
Подавать с гарниром — картофельным пюре, гречкой или макаронами. Такие котлеты получаются сочными, ароматными и намного полезнее, чем жареные.
