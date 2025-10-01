Котлеты с начинкой в духовке — вкусный рецепт сочного блюда

Котлеты с начинкой. Фото: кадр из видео

Котлеты с начинкой в духовке — это отличный вариант сытного и полезного ужина. Они получаются мягкими, ароматными и одновременно легкими, ведь готовятся без жарки на масле. Нежная сырно-яичная начинка делает блюдо особенно вкусным и необычным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Вам понадобится:

фарш смешанный — 500 г;

лук — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

сухой белый хлеб — 1-2 ломтика;

вода — 1 стакан (для замачивания хлеба);

соль, перец — по своему вкусу.

Для начинки:

твердый сыр — 100-150 г;

яйца вареные — 2 шт.;

укроп — небольшой пучок;

майонез — 1 ст. л.

Способ приготовления

Хлеб замочить в воде и отжать. Лук измельчить, чеснок пропустить через пресс. В миске смешать фарш, хлеб, яйцо, лук и чеснок. Добавить соль и перец, тщательно вымесить массу до однородности.

Фарш и специи. Фото: кадр из видео

Для начинки натереть твердый сыр, измельчить вареные яйца и укроп. Смешать с майонезом до получения нежной ароматной массы.

Приготовление котлет. Фото: кадр из видео

Из фарша сформировать лепешки. В центре сделать углубление ложкой и выложить начинку. Выложить их в форму, застеленную пергаментом.

Котлеты и начинка. Фото: кадр из видео

Запекать в духовке, разогретой до 180 °C, примерно 30-35 минут до золотистой корочки.

Готовое блюдо. Фото: кадр из видео

Подавать с гарниром — картофельным пюре, гречкой или макаронами. Такие котлеты получаются сочными, ароматными и намного полезнее, чем жареные.

