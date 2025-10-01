Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Вкусные и сочные котлеты с начинкой — простой рецепт в духовке

Вкусные и сочные котлеты с начинкой — простой рецепт в духовке

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 21:04
Котлеты с начинкой в духовке — вкусный рецепт сочного блюда
Котлеты с начинкой. Фото: кадр из видео

Котлеты с начинкой в духовке — это отличный вариант сытного и полезного ужина. Они получаются мягкими, ароматными и одновременно легкими, ведь готовятся без жарки на масле. Нежная сырно-яичная начинка делает блюдо особенно вкусным и необычным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • фарш смешанный — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • сухой белый хлеб — 1-2 ломтика;
  • вода — 1 стакан (для замачивания хлеба);
  • соль, перец — по своему вкусу.

Для начинки:

  • твердый сыр — 100-150 г;
  • яйца вареные — 2 шт.;
  • укроп — небольшой пучок;
  • майонез — 1 ст. л.

Способ приготовления

Хлеб замочить в воде и отжать. Лук измельчить, чеснок пропустить через пресс. В миске смешать фарш, хлеб, яйцо, лук и чеснок. Добавить соль и перец, тщательно вымесить массу до однородности.

рецепт котлет
Фарш и специи. Фото: кадр из видео

Для начинки натереть твердый сыр, измельчить вареные яйца и укроп. Смешать с майонезом до получения нежной ароматной массы.

рецепт котелт в духовці
Приготовление котлет. Фото: кадр из видео

Из фарша сформировать лепешки. В центре сделать углубление ложкой и выложить начинку. Выложить их в форму, застеленную пергаментом.

смачні котлети з начинкою
Котлеты и начинка. Фото: кадр из видео

Запекать в духовке, разогретой до 180 °C, примерно 30-35 минут до золотистой корочки.

котлети з начинкою в духовці
Готовое блюдо. Фото: кадр из видео

Подавать с гарниром — картофельным пюре, гречкой или макаронами. Такие котлеты получаются сочными, ароматными и намного полезнее, чем жареные.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

Ужин рецепт курица котлеты мясной фарш
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации