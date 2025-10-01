Котлети з начинкою у духовці — смачний рецепт соковитої страви

Смачні та соковиті котлети з начинкою — простий рецепт в духовці
Котлети з начинкою в духовці — це чудовий варіант ситної та корисної вечері. Вони виходять м’якими, ароматними й водночас легкими, адже готуються без смаження на олії. Ніжна сирно-яєчна начинка робить страву особливо смачною та незвичайною.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- фарш змішаний — 500 г;
- цибуля — 1 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- сухий білий хліб — 1–2 скибки;
- вода — 1 склянка (для замочування хліба);
- сіль, перець — до свого смаку.
Для начинки:
- твердий сир — 100–150 г;
- яйця варені — 2 шт.;
- кріп — невеликий пучок;
- майонез — 1 ст. л.
Спосіб приготування
Хліб замочити у воді та відтиснути. Цибулю подрібнити, часник пропустити через прес. У мисці змішати фарш, хліб, яйце, цибулю та часник. Додати сіль і перець, ретельно вимісити масу до однорідності.
Для начинки натерти твердий сир, подрібнити варені яйця та кріп. Змішати з майонезом до отримання ніжної ароматної маси.
З фаршу сформувати коржики. У центрі зробити заглиблення ложкою та викласти начинку. Викласти їх у форму, застелену пергаментом.
Запікати у духовці, розігрітій до 180 °C, приблизно 30–35 хвилин до золотистої скоринки.
Подавати з гарніром — картопляним пюре, гречкою чи макаронами. Такі котлети виходять соковитими, ароматними й набагато кориснішими, ніж смажені.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак
Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.
Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.
Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.
Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.
Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.
Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.
Читайте Новини.LIVE!