Котлети з начинкою у духовці — смачний рецепт соковитої страви

Котлети з начинкою. Фото: кадр з відео

Котлети з начинкою в духовці — це чудовий варіант ситної та корисної вечері. Вони виходять м’якими, ароматними й водночас легкими, адже готуються без смаження на олії. Ніжна сирно-яєчна начинка робить страву особливо смачною та незвичайною.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

Вам знадобиться:

фарш змішаний — 500 г;

цибуля — 1 шт.;

яйце — 1 шт.;

часник — 1 зубчик;

сухий білий хліб — 1–2 скибки;

вода — 1 склянка (для замочування хліба);

сіль, перець — до свого смаку.

Для начинки:

твердий сир — 100–150 г;

яйця варені — 2 шт.;

кріп — невеликий пучок;

майонез — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Хліб замочити у воді та відтиснути. Цибулю подрібнити, часник пропустити через прес. У мисці змішати фарш, хліб, яйце, цибулю та часник. Додати сіль і перець, ретельно вимісити масу до однорідності.

Фарш та спеції. Фото: кадр з відео

Для начинки натерти твердий сир, подрібнити варені яйця та кріп. Змішати з майонезом до отримання ніжної ароматної маси.

Приготування котлет. Фото: кадр з відео

З фаршу сформувати коржики. У центрі зробити заглиблення ложкою та викласти начинку. Викласти їх у форму, застелену пергаментом.

Котлети та начинка. Фото: кадр з відео

Запікати у духовці, розігрітій до 180 °C, приблизно 30–35 хвилин до золотистої скоринки.

Готова страва. Фото: кадр з відео

Подавати з гарніром — картопляним пюре, гречкою чи макаронами. Такі котлети виходять соковитими, ароматними й набагато кориснішими, ніж смажені.

