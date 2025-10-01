Відео
Смачні та соковиті котлети з начинкою — простий рецепт в духовці

Смачні та соковиті котлети з начинкою — простий рецепт в духовці

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 21:04
Котлети з начинкою у духовці — смачний рецепт соковитої страви
Котлети з начинкою. Фото: кадр з відео

Котлети з начинкою в духовці — це чудовий варіант ситної та корисної вечері. Вони виходять м’якими, ароматними й водночас легкими, адже готуються без смаження на олії. Ніжна сирно-яєчна начинка робить страву особливо смачною та незвичайною.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • фарш змішаний — 500 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • сухий білий хліб — 1–2 скибки;
  • вода — 1 склянка (для замочування хліба);
  • сіль, перець — до свого смаку.

Для начинки:

  • твердий сир — 100–150 г;
  • яйця варені — 2 шт.;
  • кріп — невеликий пучок;
  • майонез — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Хліб замочити у воді та відтиснути. Цибулю подрібнити, часник пропустити через прес. У мисці змішати фарш, хліб, яйце, цибулю та часник. Додати сіль і перець, ретельно вимісити масу до однорідності.

рецепт котлет
Фарш та спеції. Фото: кадр з відео

Для начинки натерти твердий сир, подрібнити варені яйця та кріп. Змішати з майонезом до отримання ніжної ароматної маси.

рецепт котелт в духовці
Приготування котлет. Фото: кадр з відео

З фаршу сформувати коржики. У центрі зробити заглиблення ложкою та викласти начинку. Викласти їх у форму, застелену пергаментом.

смачні котлети з начинкою
Котлети та начинка. Фото: кадр з відео

Запікати у духовці, розігрітій до 180 °C, приблизно 30–35 хвилин до золотистої скоринки.

котлети з начинкою в духовці
Готова страва. Фото: кадр з відео

Подавати з гарніром — картопляним пюре, гречкою чи макаронами. Такі котлети виходять соковитими, ароматними й набагато кориснішими, ніж смажені.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
