Завтрак за 10 минут рецепт приготовления с фото — пирожки с творогом на сковородке

Завтрак за 10 минут — "Вкус бабушкиного дома"
Эти пирожки с творогом — настоящий вкус детства, который возвращает в бабушкину кухню. Мягкое дрожжевое тесто, нежная начинка и аппетитная золотистая корочка — все идеально! Готовятся очень быстро, но дарят максимум домашнего тепла.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- молоко — 250 мл.;
- сахар — 1 ч. л.;
- дрожжи сухие — 7 г;
- масло — 2 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 470 г;
- соль — 1 ч. л.;
- творог кисломолочный — 600 г;
- яйца — 2 шт.;
- соль — по своему вкусу;
- масло для жарки — примерно 200-300 мл.
Способ приготовления
В теплое молоко добавить сахар и сухие дрожжи, размешать до растворения. Влить растительное масло, вбить яйцо, перемешать. Просеять муку вместе с солью и замесить мягкое эластичное тесто. Переложить его в миску, накрыть пищевой пленкой и оставить на час в теплом месте.
Для начинки смешать творог с яйцами и солью до однородности.
Готовое тесто разделить на 7 частей, сформировать шарики, раскатать из них лепешки. Выложить начинку, сформировать пирожки, тщательно защипнуть края. Затем осторожно раскатать каждый пирожок в плоскую лепешку.
Обжарить с обеих сторон в хорошо разогретом масле до румяной корочки. Готовые лепешки выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для летнего рациона
Рецепт летнего оливье — блюдо, которое имеет невероятный вкус, а готовится всего за 5 минут.
Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.
Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.
Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.
Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.
Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.
Читайте Новини.LIVE!