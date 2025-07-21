Завтрак за 10 минут рецепт приготовления с фото — пирожки с творогом на сковородке

Пирожки с творогом. Фото: gospodynka.com.ua

Эти пирожки с творогом — настоящий вкус детства, который возвращает в бабушкину кухню. Мягкое дрожжевое тесто, нежная начинка и аппетитная золотистая корочка — все идеально! Готовятся очень быстро, но дарят максимум домашнего тепла.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

молоко — 250 мл.;

сахар — 1 ч. л.;

дрожжи сухие — 7 г;

масло — 2 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

мука — 470 г;

соль — 1 ч. л.;

творог кисломолочный — 600 г;

яйца — 2 шт.;

соль — по своему вкусу;

масло для жарки — примерно 200-300 мл.

Способ приготовления

В теплое молоко добавить сахар и сухие дрожжи, размешать до растворения. Влить растительное масло, вбить яйцо, перемешать. Просеять муку вместе с солью и замесить мягкое эластичное тесто. Переложить его в миску, накрыть пищевой пленкой и оставить на час в теплом месте.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки смешать творог с яйцами и солью до однородности.

Творог и тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Готовое тесто разделить на 7 частей, сформировать шарики, раскатать из них лепешки. Выложить начинку, сформировать пирожки, тщательно защипнуть края. Затем осторожно раскатать каждый пирожок в плоскую лепешку.

Жареный пирожок. Фото: gospodynka.com.ua

Обжарить с обеих сторон в хорошо разогретом масле до румяной корочки. Готовые лепешки выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

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