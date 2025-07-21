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Главная arrow Вкус arrow Завтрак за 10 минут — "Вкус бабушкиного дома" arrow

Завтрак за 10 минут — "Вкус бабушкиного дома"

21 июля 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Завтрак за 10 минут рецепт приготовления с фото — пирожки с творогом на сковородке
Пирожки с творогом. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Эти пирожки с творогом — настоящий вкус детства, который возвращает в бабушкину кухню. Мягкое дрожжевое тесто, нежная начинка и аппетитная золотистая корочка — все идеально! Готовятся очень быстро, но дарят максимум домашнего тепла.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • молоко — 250 мл.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • дрожжи сухие — 7 г;
  • масло — 2 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 470 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • творог кисломолочный — 600 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — по своему вкусу;
  • масло для жарки — примерно 200-300 мл.

Способ приготовления

В теплое молоко добавить сахар и сухие дрожжи, размешать до растворения. Влить растительное масло, вбить яйцо, перемешать. Просеять муку вместе с солью и замесить мягкое эластичное тесто. Переложить его в миску, накрыть пищевой пленкой и оставить на час в теплом месте.

сніданок за 10 хвилин
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки смешать творог с яйцами и солью до однородности.

пиріжки на сніданок за 10 хвилин
Творог и тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Готовое тесто разделить на 7 частей, сформировать шарики, раскатать из них лепешки. Выложить начинку, сформировать пирожки, тщательно защипнуть края. Затем осторожно раскатать каждый пирожок в плоскую лепешку.

пиріжки з сиром на сніданок за 10 хвилин
Жареный пирожок. Фото: gospodynka.com.ua

Обжарить с обеих сторон в хорошо разогретом масле до румяной корочки. Готовые лепешки выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

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