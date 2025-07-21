Сніданок за 10 хвилин рецепт приготування з фото — пиріжки з сиром на сковорідці

Сніданок за 10 хвилин — "Смак бабусиного дому"
Ці пиріжки з сиром — справжній смак дитинства, який повертає в бабусину кухню. М’яке дріжджове тісто, ніжна начинка й апетитна золотава скоринка — усе ідеально! Готуються дуже швидко, але дарують максимум домашнього тепла.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- молоко — 250 мл.;
- цукор — 1 ч. л.;
- дріжджі сухі — 7 г;
- олія — 2 ст. л.;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 470 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- сир кисломолочний — 600 г;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — до свого смаку;
- олія для смаження — приблизно 200–300 мл.
Спосіб приготування
У тепле молоко додати цукор і сухі дріжджі, розмішати до розчинення. Влити олію, вбити яйце, перемішати. Просіяти борошно разом із сіллю та замісити м’яке еластичне тісто. Перекласти його в миску, накрити харчовою плівкою і залишити на годину в теплому місці.
Для начинки змішати кисломолочний сир із яйцями та сіллю до однорідності.
Готове тісто поділити на 7 частин, сформувати кульки, розкачати з них коржики. Викласти начинку, сформувати пиріжки, ретельно защипнути краї. Потім обережно розкачати кожен пиріжок у плаский коржик.
Обсмажити з обох боків у добре розігрітій олії до рум’яної скоринки. Готові коржики викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для літнього раціону
Рецепт літнього олівʼє — страва, яка має неймовірний смак, а готується лише за 5 хвилин.
Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.
Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.
Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо.
Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.
Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого.
Читайте Новини.LIVE!