Сніданок за 10 хвилин рецепт приготування з фото — пиріжки з сиром на сковорідці

Пиріжки з сиром. Фото: gospodynka.com.ua

Ці пиріжки з сиром — справжній смак дитинства, який повертає в бабусину кухню. М’яке дріжджове тісто, ніжна начинка й апетитна золотава скоринка — усе ідеально! Готуються дуже швидко, але дарують максимум домашнього тепла.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

молоко — 250 мл.;

цукор — 1 ч. л.;

дріжджі сухі — 7 г;

олія — 2 ст. л.;

яйце — 1 шт.;

борошно — 470 г;

сіль — 1 ч. л.;

сир кисломолочний — 600 г;

яйця — 2 шт.;

сіль — до свого смаку;

олія для смаження — приблизно 200–300 мл.

Спосіб приготування

У тепле молоко додати цукор і сухі дріжджі, розмішати до розчинення. Влити олію, вбити яйце, перемішати. Просіяти борошно разом із сіллю та замісити м’яке еластичне тісто. Перекласти його в миску, накрити харчовою плівкою і залишити на годину в теплому місці.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки змішати кисломолочний сир із яйцями та сіллю до однорідності.

Сир та тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Готове тісто поділити на 7 частин, сформувати кульки, розкачати з них коржики. Викласти начинку, сформувати пиріжки, ретельно защипнути краї. Потім обережно розкачати кожен пиріжок у плаский коржик.

Смажений пиріжок. Фото: gospodynka.com.ua

Обсмажити з обох боків у добре розігрітій олії до рум’яної скоринки. Готові коржики викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.

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