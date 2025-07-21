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Сніданок за 10 хвилин — "Смак бабусиного дому"

21 липня 2025 05:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Сніданок за 10 хвилин рецепт приготування з фото — пиріжки з сиром на сковорідці
Пиріжки з сиром. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Ці пиріжки з сиром — справжній смак дитинства, який повертає в бабусину кухню. М’яке дріжджове тісто, ніжна начинка й апетитна золотава скоринка — усе ідеально! Готуються дуже швидко, але дарують максимум домашнього тепла.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • молоко — 250 мл.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • дріжджі сухі — 7 г;
  • олія — 2 ст. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 470 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • сир кисломолочний — 600 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — до свого смаку;
  • олія для смаження — приблизно 200–300 мл.

Спосіб приготування

У тепле молоко додати цукор і сухі дріжджі, розмішати до розчинення. Влити олію, вбити яйце, перемішати. Просіяти борошно разом із сіллю та замісити м’яке еластичне тісто. Перекласти його в миску, накрити харчовою плівкою і залишити на годину в теплому місці.

сніданок за 10 хвилин
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки змішати кисломолочний сир із яйцями та сіллю до однорідності.

пиріжки на сніданок за 10 хвилин
Сир та тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Готове тісто поділити на 7 частин, сформувати кульки, розкачати з них коржики. Викласти начинку, сформувати пиріжки, ретельно защипнути краї. Потім обережно розкачати кожен пиріжок у плаский коржик.

пиріжки з сиром на сніданок за 10 хвилин
Смажений пиріжок. Фото: gospodynka.com.ua

Обсмажити з обох боків у добре розігрітій олії до рум’яної скоринки. Готові коржики викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.

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