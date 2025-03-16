Завтрак из 500 г куриного филе — бабушкин рецепт

Завтрак по рецепту бабушки. Фото: gospodynka.com.ua

Сытный и ароматный завтрак, как в детстве. Бабушкин рецепт с куриным филе и мукой точно понравится всей семье. Минимум ингредиентов, максимум вкуса.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

вода — 300 мл;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

дрожжи сухие — 1 ч. л.;

масло — 50 г;

мука — 500-600 г.

Начинка:

куриное филе — 500 г;

лук репчатый — 3 шт.;

зеленый лук — по вкусу;

картофель сырой — 2 шт.;

сыр твердый — 150 г;

соль, зира, черный перец, кориандр, базилик, кинза, паприка — по вкусу;

растительное масло — 2 ст. л.

Для смазывания:

сливочное масло растопленное — 200 г;

майонез — 2 ст. л.;

яйцо — 1 шт.

Способ приготовления

Смешать в глубокой миске теплую воду, соль, сахар, яйцо и сухие дрожжи. Влить растительное масло, хорошо перемешать. Постепенно добавить просеянную муку, замесить мягкое эластичное тесто. Переложить его в смазанную маслом миску, накрыть пищевой пленкой и оставить на 15 минут для отдыха.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Подготовить начинку: куриное филе нарезать мелкими кусочками, репчатый и зеленый лук измельчить. Картофель нарезать тонкими кусочками, а сыр натереть на терке. Добавить соль, специи, влить масло, тщательно перемешать начинку.

Приготовление начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Разделить тесто на 4 равные части, каждую раскатать в тонкий пласт. Смешать растопленное сливочное масло с майонезом, смазать пласты теста. Выложить начинку равномерным слоем, аккуратно свернуть в рулеты.

Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Формировать выпечку: рулеты закрутить в форме улиток, немного раскатать сверху. Выложить на противень, застеленный пергаментом. Смазать взбитым яйцом.

Лепешка с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 200 °C духовке примерно 30-35 минут до золотистой корочки. Подавать теплыми.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

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