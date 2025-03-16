Завтрак из 500 г куриного филе — бабушкин рецепт

Завтрак по рецепту бабушки — понадобится 500 г куриного филе
Сытный и ароматный завтрак, как в детстве. Бабушкин рецепт с куриным филе и мукой точно понравится всей семье. Минимум ингредиентов, максимум вкуса.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- вода — 300 мл;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- дрожжи сухие — 1 ч. л.;
- масло — 50 г;
- мука — 500-600 г.
Начинка:
- куриное филе — 500 г;
- лук репчатый — 3 шт.;
- зеленый лук — по вкусу;
- картофель сырой — 2 шт.;
- сыр твердый — 150 г;
- соль, зира, черный перец, кориандр, базилик, кинза, паприка — по вкусу;
- растительное масло — 2 ст. л.
Для смазывания:
- сливочное масло растопленное — 200 г;
- майонез — 2 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.
Способ приготовления
Смешать в глубокой миске теплую воду, соль, сахар, яйцо и сухие дрожжи. Влить растительное масло, хорошо перемешать. Постепенно добавить просеянную муку, замесить мягкое эластичное тесто. Переложить его в смазанную маслом миску, накрыть пищевой пленкой и оставить на 15 минут для отдыха.
Подготовить начинку: куриное филе нарезать мелкими кусочками, репчатый и зеленый лук измельчить. Картофель нарезать тонкими кусочками, а сыр натереть на терке. Добавить соль, специи, влить масло, тщательно перемешать начинку.
Разделить тесто на 4 равные части, каждую раскатать в тонкий пласт. Смешать растопленное сливочное масло с майонезом, смазать пласты теста. Выложить начинку равномерным слоем, аккуратно свернуть в рулеты.
Формировать выпечку: рулеты закрутить в форме улиток, немного раскатать сверху. Выложить на противень, застеленный пергаментом. Смазать взбитым яйцом.
Выпекать в разогретой до 200 °C духовке примерно 30-35 минут до золотистой корочки. Подавать теплыми.
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