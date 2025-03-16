Сніданок з 500 г курячого філе — бабусин рецепт

Сніданок за рецептом бабусі — знадобиться 500 г курячого філе
Ситний і ароматний сніданок, як у дитинстві. Бабусин рецепт з курячим філе та борошном точно сподобається всій родині. Мінімум інгредієнтів, максимум смаку.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- вода — 300 мл;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- яйце — 1 шт.;
- дріжджі сухі — 1 ч. л.;
- олія — 50 г;
- борошно — 500-600 г.
Начинка:
- куряче філе — 500 г;
- цибуля — 3 шт.;
- зелена цибуля — за смаком;
- картопля сира — 2 шт.;
- сир твердий — 150 г;
- сіль, зіра, чорний перець, коріандр, базилік, кінза, паприка — за смаком;
- олія — 2 ст. л.
Для змащування:
- вершкове масло розтоплене — 200 г;
- майонез — 2 ст. л.;
- яйце — 1 шт.
Спосіб приготування
Змішати у глибокій мисці теплу воду, сіль, цукор, яйце та сухі дріжджі. Влити олію, добре перемішати. Поступово додати просіяне борошно, замісити м’яке еластичне тісто. Перекласти його в змащену олією миску, накрити харчовою плівкою та залишити на 15 хвилин для відпочинку.
Підготувати начинку: куряче філе нарізати дрібними шматочками, ріпчасту та зелену цибулю подрібнити. Картоплю нарізати тонкими шматочками, а сир натерти на тертці. Додати сіль, спеції, влити олію, ретельно перемішати начинку.
Розділити тісто на 4 рівні частини, кожну розкачати у тонкий пласт. Змішати розтоплене вершкове масло з майонезом, змастити пласти тіста. Викласти начинку рівномірним шаром, акуратно скрутити в рулети.
Формувати випічку: рулети закрутити у формі равликів, трохи розкачати зверху. Викласти на деко, застелене пергаментом. Змастити збитим яйцем.
Випікати у розігрітій до 200 °C духовці приблизно 30-35 хвилин до золотистої скоринки. Подавати теплими.
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