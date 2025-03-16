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Сніданок за рецептом бабусі — знадобиться 500 г курячого філе

16 березня 2025 06:17
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Сніданок з 500 г курячого філе — бабусин рецепт
Сніданок за рецептом бабусі. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Ситний і ароматний сніданок, як у дитинстві. Бабусин рецепт з курячим філе та борошном точно сподобається всій родині. Мінімум інгредієнтів, максимум смаку. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • вода — 300 мл;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • дріжджі сухі — 1 ч. л.;
  • олія — 50 г;
  • борошно — 500-600 г.

Начинка:

  • куряче філе — 500 г;
  • цибуля — 3 шт.;
  • зелена цибуля — за смаком;
  • картопля сира — 2 шт.;
  • сир твердий — 150 г;
  • сіль, зіра, чорний перець, коріандр, базилік, кінза, паприка — за смаком;
  • олія — 2 ст. л.

Для змащування:

  • вершкове масло розтоплене — 200 г;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • яйце — 1 шт.

Спосіб приготування

Змішати у глибокій мисці теплу воду, сіль, цукор, яйце та сухі дріжджі. Влити олію, добре перемішати. Поступово додати просіяне борошно, замісити м’яке еластичне тісто. Перекласти його в змащену олією миску, накрити харчовою плівкою та залишити на 15 хвилин для відпочинку.

коржики з начинкою
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Підготувати начинку: куряче філе нарізати дрібними шматочками, ріпчасту та зелену цибулю подрібнити. Картоплю нарізати тонкими шматочками, а сир натерти на тертці. Додати сіль, спеції, влити олію, ретельно перемішати начинку.

коржики з начинкою на сніданок
Приготування начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Розділити тісто на 4 рівні частини, кожну розкачати у тонкий пласт. Змішати розтоплене вершкове масло з майонезом, змастити пласти тіста. Викласти начинку рівномірним шаром, акуратно скрутити в рулети.

коржики з фаршем на сніданок
Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Формувати випічку: рулети закрутити у формі равликів, трохи розкачати зверху. Викласти на деко, застелене пергаментом. Змастити збитим яйцем.

коржики з фаршем та зеленню на сніданок
Коржик з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати у розігрітій до 200 °C духовці приблизно 30-35 хвилин до золотистої скоринки. Подавати теплими.

коржики з фаршем та зеленню
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

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