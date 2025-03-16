Сніданок з 500 г курячого філе — бабусин рецепт

Сніданок за рецептом бабусі. Фото: gospodynka.com.ua

Ситний і ароматний сніданок, як у дитинстві. Бабусин рецепт з курячим філе та борошном точно сподобається всій родині. Мінімум інгредієнтів, максимум смаку.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

вода — 300 мл;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

яйце — 1 шт.;

дріжджі сухі — 1 ч. л.;

олія — 50 г;

борошно — 500-600 г.

Начинка:

куряче філе — 500 г;

цибуля — 3 шт.;

зелена цибуля — за смаком;

картопля сира — 2 шт.;

сир твердий — 150 г;

сіль, зіра, чорний перець, коріандр, базилік, кінза, паприка — за смаком;

олія — 2 ст. л.

Для змащування:

вершкове масло розтоплене — 200 г;

майонез — 2 ст. л.;

яйце — 1 шт.

Спосіб приготування

Змішати у глибокій мисці теплу воду, сіль, цукор, яйце та сухі дріжджі. Влити олію, добре перемішати. Поступово додати просіяне борошно, замісити м’яке еластичне тісто. Перекласти його в змащену олією миску, накрити харчовою плівкою та залишити на 15 хвилин для відпочинку.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Підготувати начинку: куряче філе нарізати дрібними шматочками, ріпчасту та зелену цибулю подрібнити. Картоплю нарізати тонкими шматочками, а сир натерти на тертці. Додати сіль, спеції, влити олію, ретельно перемішати начинку.

Приготування начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Розділити тісто на 4 рівні частини, кожну розкачати у тонкий пласт. Змішати розтоплене вершкове масло з майонезом, змастити пласти тіста. Викласти начинку рівномірним шаром, акуратно скрутити в рулети.

Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Формувати випічку: рулети закрутити у формі равликів, трохи розкачати зверху. Викласти на деко, застелене пергаментом. Змастити збитим яйцем.

Коржик з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати у розігрітій до 200 °C духовці приблизно 30-35 хвилин до золотистої скоринки. Подавати теплими.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

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