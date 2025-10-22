Видео
Сочные голубцы по-новому — готовятся не так, как вы привыкли

Сочные голубцы по-новому — готовятся не так, как вы привыкли

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 14:44
обновлено: 12:26
Сочные голубцы по-новому — рецепт приготовления без хлопот с листьями
Голубцы с начинкой. Фото: кадр из видео

Голубцы по-новому — это современная версия классического блюда без лишней суеты. Здесь не нужно заворачивать капусту или часами тушить — все просто: обжарить, перемешать и запечь. Результат превосходит ожидания — нежные, сочные, ароматные голубцы, которые понравятся и взрослым, и детям.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится:

  • капуста — 350-400 г;
  • морковь — 1-2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • мясной фарш — 300-400 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • томатный сок — 100 г;
  • соль, черный перец — по своему вкусу;
  • сахар — 0,5 ст. л.;
  • масло — для обжарки;
  • сметана — для подачи.

Способ приготовления

На разогретой сковороде обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности, затем добавить натертую морковь и тушить несколько минут до мягкости. Добавить нашинкованную капусту, перемешать и обжаривать до легкого золотистого цвета.

рецепт голубців
Приготовление фарша. Фото: кадр из видео

Отдельно обжарить фарш в небольшом количестве масла — лишь до изменения цвета, разбивая комочки ложкой. Добавить фарш к овощной смеси, посолить, поперчить, ввести сахар, томатную пасту и сок. Перемешать и тушить несколько минут, пока ароматы соединятся.

простий рецепт голубців
Приготовление начинки. Фото: кадр из видео

В глубокой миске взбить яйца до однородности. Соединить с овощно-мясной массой — именно эта смесь и станет основой для "новых" голубцов.

напростіший рецепт голубців
Приготовление голубцов. Фото: кадр из видео

Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить порции смеси ложкой, слегка прижимая, чтобы образовались аккуратные котлетки или "конвертики". Запекать при 180-200°C около 20 минут до золотистой корочки. Подавать горячими со сметаной или соусом.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
