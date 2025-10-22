Сочные голубцы по-новому — рецепт приготовления без хлопот с листьями

Голубцы с начинкой. Фото: кадр из видео

Голубцы по-новому — это современная версия классического блюда без лишней суеты. Здесь не нужно заворачивать капусту или часами тушить — все просто: обжарить, перемешать и запечь. Результат превосходит ожидания — нежные, сочные, ароматные голубцы, которые понравятся и взрослым, и детям.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

капуста — 350-400 г;

морковь — 1-2 шт.;

лук — 1 шт.;

мясной фарш — 300-400 г;

яйца — 2 шт.;

томатная паста — 1 ст. л.;

томатный сок — 100 г;

соль, черный перец — по своему вкусу;

сахар — 0,5 ст. л.;

масло — для обжарки;

сметана — для подачи.

Способ приготовления

На разогретой сковороде обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности, затем добавить натертую морковь и тушить несколько минут до мягкости. Добавить нашинкованную капусту, перемешать и обжаривать до легкого золотистого цвета.

Приготовление фарша. Фото: кадр из видео

Отдельно обжарить фарш в небольшом количестве масла — лишь до изменения цвета, разбивая комочки ложкой. Добавить фарш к овощной смеси, посолить, поперчить, ввести сахар, томатную пасту и сок. Перемешать и тушить несколько минут, пока ароматы соединятся.

Приготовление начинки. Фото: кадр из видео

В глубокой миске взбить яйца до однородности. Соединить с овощно-мясной массой — именно эта смесь и станет основой для "новых" голубцов.

Приготовление голубцов. Фото: кадр из видео

Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить порции смеси ложкой, слегка прижимая, чтобы образовались аккуратные котлетки или "конвертики". Запекать при 180-200°C около 20 минут до золотистой корочки. Подавать горячими со сметаной или соусом.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.