Сочные голубцы по-новому — рецепт приготовления без хлопот с листьями

Сочные голубцы по-новому — готовятся не так, как вы привыкли
Голубцы по-новому — это современная версия классического блюда без лишней суеты. Здесь не нужно заворачивать капусту или часами тушить — все просто: обжарить, перемешать и запечь. Результат превосходит ожидания — нежные, сочные, ароматные голубцы, которые понравятся и взрослым, и детям.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.
Вам понадобится:
- капуста — 350-400 г;
- морковь — 1-2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- мясной фарш — 300-400 г;
- яйца — 2 шт.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- томатный сок — 100 г;
- соль, черный перец — по своему вкусу;
- сахар — 0,5 ст. л.;
- масло — для обжарки;
- сметана — для подачи.
Способ приготовления
На разогретой сковороде обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности, затем добавить натертую морковь и тушить несколько минут до мягкости. Добавить нашинкованную капусту, перемешать и обжаривать до легкого золотистого цвета.
Отдельно обжарить фарш в небольшом количестве масла — лишь до изменения цвета, разбивая комочки ложкой. Добавить фарш к овощной смеси, посолить, поперчить, ввести сахар, томатную пасту и сок. Перемешать и тушить несколько минут, пока ароматы соединятся.
В глубокой миске взбить яйца до однородности. Соединить с овощно-мясной массой — именно эта смесь и станет основой для "новых" голубцов.
Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить порции смеси ложкой, слегка прижимая, чтобы образовались аккуратные котлетки или "конвертики". Запекать при 180-200°C около 20 минут до золотистой корочки. Подавать горячими со сметаной или соусом.
