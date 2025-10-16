Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус С такой капустой и мяса не надо — рецепт ужина от свекрови

С такой капустой и мяса не надо — рецепт ужина от свекрови

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 21:04
обновлено: 21:16
Капустное блюдо без мяса — рецепт приготовления быстрого ужина с фото
Капуста и яйцо. Фото: gospodynka.com.ua

Это капустное блюдо — настоящая находка для быстрого ужина. Нежное, ароматное, со вкусом овощей, сметаны и расплавленного сыра — оно настолько вкусное, что мяса совсем не хочется. Рецепт от свекрови проверен годами: готовится просто, выглядит аппетитно и всегда пользуется успехом за столом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • свежая капуста — ½ шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • красный болгарский перец — 1 шт.;
  • масло — для обжаривания;
  • яйца — 4 шт.;
  • соль, черный перец, паприка — по своему вкусу;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • мука — 3 ст. л.;
  • разрыхлитель — ½ ч. л.;
  • сыр моцарелла — 150 г.

Способ приготовления

На сковороде разогреть масло, добавить измельченный лук и обжарить до прозрачности. Добавить натертую морковь, перемешать и обжаривать несколько минут. Затем добавить нарезанный кубиками болгарский перец, готовить еще 2-3 минуты. Добавить нашинкованную капусту и тушить до мягкости, периодически помешивая.

як смачно приготувати капусту
Капуста с овощами. Фото: gospodynka.com.ua

В миске взбить яйца с солью, перцем, паприкой, добавить сметану, муку и разрыхлитель. Хорошо перемешать до однородной массы без комочков.

запіканка з капустою
Тертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Вылить смесь в сковороду с овощами, разровнять лопаткой. Накрыть крышкой и готовить на слабом огне 5-7 минут, пока нижний слой слегка подрумянится.

простий рецепт запіканки з капустою
Запеканка с капустой. Фото: gospodynka.com.ua

Посыпать тертым сыром моцарелла, накрыть крышкой и готовить еще несколько минут, пока сыр не расплавится. Готовое блюдо украсить свежей зеленью и подавать теплым. Оно получается нежным, ароматным и настолько сытным, что о мясе даже не вспомнишь.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

Ужин капуста яйца рецепт запеканки тушеная капуста
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации