Капустное блюдо без мяса — рецепт приготовления быстрого ужина с фото

С такой капустой и мяса не надо — рецепт ужина от свекрови
Это капустное блюдо — настоящая находка для быстрого ужина. Нежное, ароматное, со вкусом овощей, сметаны и расплавленного сыра — оно настолько вкусное, что мяса совсем не хочется. Рецепт от свекрови проверен годами: готовится просто, выглядит аппетитно и всегда пользуется успехом за столом.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- свежая капуста — ½ шт.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- красный болгарский перец — 1 шт.;
- масло — для обжаривания;
- яйца — 4 шт.;
- соль, черный перец, паприка — по своему вкусу;
- сметана — 3 ст. л.;
- мука — 3 ст. л.;
- разрыхлитель — ½ ч. л.;
- сыр моцарелла — 150 г.
Способ приготовления
На сковороде разогреть масло, добавить измельченный лук и обжарить до прозрачности. Добавить натертую морковь, перемешать и обжаривать несколько минут. Затем добавить нарезанный кубиками болгарский перец, готовить еще 2-3 минуты. Добавить нашинкованную капусту и тушить до мягкости, периодически помешивая.
В миске взбить яйца с солью, перцем, паприкой, добавить сметану, муку и разрыхлитель. Хорошо перемешать до однородной массы без комочков.
Вылить смесь в сковороду с овощами, разровнять лопаткой. Накрыть крышкой и готовить на слабом огне 5-7 минут, пока нижний слой слегка подрумянится.
Посыпать тертым сыром моцарелла, накрыть крышкой и готовить еще несколько минут, пока сыр не расплавится. Готовое блюдо украсить свежей зеленью и подавать теплым. Оно получается нежным, ароматным и настолько сытным, что о мясе даже не вспомнишь.
