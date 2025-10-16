Капустное блюдо без мяса — рецепт приготовления быстрого ужина с фото

Капуста и яйцо. Фото: gospodynka.com.ua

Это капустное блюдо — настоящая находка для быстрого ужина. Нежное, ароматное, со вкусом овощей, сметаны и расплавленного сыра — оно настолько вкусное, что мяса совсем не хочется. Рецепт от свекрови проверен годами: готовится просто, выглядит аппетитно и всегда пользуется успехом за столом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

свежая капуста — ½ шт.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

красный болгарский перец — 1 шт.;

масло — для обжаривания;

яйца — 4 шт.;

соль, черный перец, паприка — по своему вкусу;

сметана — 3 ст. л.;

мука — 3 ст. л.;

разрыхлитель — ½ ч. л.;

сыр моцарелла — 150 г.

Способ приготовления

На сковороде разогреть масло, добавить измельченный лук и обжарить до прозрачности. Добавить натертую морковь, перемешать и обжаривать несколько минут. Затем добавить нарезанный кубиками болгарский перец, готовить еще 2-3 минуты. Добавить нашинкованную капусту и тушить до мягкости, периодически помешивая.

Капуста с овощами. Фото: gospodynka.com.ua

В миске взбить яйца с солью, перцем, паприкой, добавить сметану, муку и разрыхлитель. Хорошо перемешать до однородной массы без комочков.

Тертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Вылить смесь в сковороду с овощами, разровнять лопаткой. Накрыть крышкой и готовить на слабом огне 5-7 минут, пока нижний слой слегка подрумянится.

Запеканка с капустой. Фото: gospodynka.com.ua

Посыпать тертым сыром моцарелла, накрыть крышкой и готовить еще несколько минут, пока сыр не расплавится. Готовое блюдо украсить свежей зеленью и подавать теплым. Оно получается нежным, ароматным и настолько сытным, что о мясе даже не вспомнишь.

