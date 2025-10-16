Відео
Дата публікації: 16 жовтня 2025 21:04
Оновлено: 21:16
Капустяна страва без м’яса — рецепт приготування швидкої вечері з фото
Капуста та яйце. Фото: gospodynka.com.ua

Ця капустяна страва — справжня знахідка для швидкої вечері. Ніжна, ароматна, зі смаком овочів, сметани й розплавленого сиру — вона настільки смачна, що м’яса зовсім не хочеться. Рецепт від свекрухи перевірений роками: готується просто, виглядає апетитно й завжди має успіх за столом.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • свіжа капуста — ½ шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • червоний болгарський перець — 1 шт.;
  • олія — для обсмажування;
  • яйця — 4 шт.;
  • сіль, чорний перець, паприка — до свого смаку;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • борошно — 3 ст. л.;
  • розпушувач — ½ ч. л.;
  • сир моцарела — 150 г.

Спосіб приготування

На сковороді розігріти олію, додати подрібнену цибулю та обсмажити до прозорості. Додати натерту моркву, перемішати й обсмажувати кілька хвилин. Потім додати нарізаний кубиками болгарський перець, готувати ще 2–3 хвилини. Додати нашатковану капусту й тушкувати до м’якості, періодично помішуючи.

як смачно приготувати капусту
Капуста з овочами. Фото: gospodynka.com.ua

У мисці збити яйця з сіллю, перцем, паприкою, додати сметану, борошно та розпушувач. Добре перемішати до однорідної маси без грудочок.

запіканка з капустою
Тертий сир. Фото: gospodynka.com.ua

Вилити суміш у сковороду з овочами, розрівняти лопаткою. Накрити кришкою й готувати на слабкому вогні 5–7 хвилин, поки нижній шар злегка підрум’яниться.

простий рецепт запіканки з капустою
Запіканка з капустою. Фото: gospodynka.com.ua

Посипати тертим сиром моцарела, накрити кришкою та готувати ще кілька хвилин, доки сир не розплавиться. Готову страву прикрасити свіжою зеленню й подавати теплою. Вона виходить ніжною, ароматною та настільки ситною, що про м’ясо навіть не згадаєш.

Вечеря капуста яйця рецепт запіканки тушкована капуста
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
