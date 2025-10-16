Капустяна страва без м’яса — рецепт приготування швидкої вечері з фото

З такою капустою і мʼяса не треба — рецепт вечері від свекрухи
Ця капустяна страва — справжня знахідка для швидкої вечері. Ніжна, ароматна, зі смаком овочів, сметани й розплавленого сиру — вона настільки смачна, що м’яса зовсім не хочеться. Рецепт від свекрухи перевірений роками: готується просто, виглядає апетитно й завжди має успіх за столом.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- свіжа капуста — ½ шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- червоний болгарський перець — 1 шт.;
- олія — для обсмажування;
- яйця — 4 шт.;
- сіль, чорний перець, паприка — до свого смаку;
- сметана — 3 ст. л.;
- борошно — 3 ст. л.;
- розпушувач — ½ ч. л.;
- сир моцарела — 150 г.
Спосіб приготування
На сковороді розігріти олію, додати подрібнену цибулю та обсмажити до прозорості. Додати натерту моркву, перемішати й обсмажувати кілька хвилин. Потім додати нарізаний кубиками болгарський перець, готувати ще 2–3 хвилини. Додати нашатковану капусту й тушкувати до м’якості, періодично помішуючи.
У мисці збити яйця з сіллю, перцем, паприкою, додати сметану, борошно та розпушувач. Добре перемішати до однорідної маси без грудочок.
Вилити суміш у сковороду з овочами, розрівняти лопаткою. Накрити кришкою й готувати на слабкому вогні 5–7 хвилин, поки нижній шар злегка підрум’яниться.
Посипати тертим сиром моцарела, накрити кришкою та готувати ще кілька хвилин, доки сир не розплавиться. Готову страву прикрасити свіжою зеленню й подавати теплою. Вона виходить ніжною, ароматною та настільки ситною, що про м’ясо навіть не згадаєш.
