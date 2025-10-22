Соковиті голубці по-новому — рецепт приготування без клопоту з листям

Соковиті голубці по-новому — готуються не так, як ви звикли
Голубці по-новому — це сучасна версія класичної страви без зайвої метушні. Тут не потрібно загортати капусту чи годинами тушкувати — усе просто: обсмажити, перемішати й запекти. Результат перевершує очікування — ніжні, соковиті, ароматні голубці, які сподобаються і дорослим, і дітям.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.
Вам знадобиться:
- капуста — 350–400 г;
- морква — 1–2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- м’ясний фарш — 300–400 г;
- яйця — 2 шт.;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- томатний сік — 100 г;
- сіль, чорний перець — до свого смаку;
- цукор — 0,5 ст. л.;
- олія — для обсмаження;
- сметана — для подачі.
Спосіб приготування
На розігрітій сковороді обсмажити дрібно нарізану цибулю до прозорості, потім додати натерту моркву й тушкувати кілька хвилин до м’якості. Додати нашатковану капусту, перемішати й обсмажувати до легкого золотистого кольору.
Окремо обсмажити фарш у невеликій кількості олії — лише до зміни кольору, розбиваючи грудочки ложкою. Додати фарш до овочевої суміші, посолити, поперчити, ввести цукор, томатну пасту й сік. Перемішати й тушкувати кілька хвилин, поки аромати поєднаються.
У глибокій мисці збити яйця до однорідності. З’єднати з овочево-м’ясною масою — саме ця суміш і стане основою для "нових" голубців.
Форму для запікання змастити олією, викласти порції суміші ложкою, злегка притискаючи, щоб утворилися акуратні котлетки або "конвертики". Запікати при 180–200°C близько 20 хвилин до золотистої скоринки. Подавати гарячими зі сметаною або соусом.
