Соковиті голубці по-новому — рецепт приготування без клопоту з листям

Голубці з начинкою. Фото: кадр з відео

Голубці по-новому — це сучасна версія класичної страви без зайвої метушні. Тут не потрібно загортати капусту чи годинами тушкувати — усе просто: обсмажити, перемішати й запекти. Результат перевершує очікування — ніжні, соковиті, ароматні голубці, які сподобаються і дорослим, і дітям.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Вам знадобиться:

капуста — 350–400 г;

морква — 1–2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

м’ясний фарш — 300–400 г;

яйця — 2 шт.;

томатна паста — 1 ст. л.;

томатний сік — 100 г;

сіль, чорний перець — до свого смаку;

цукор — 0,5 ст. л.;

олія — для обсмаження;

сметана — для подачі.

Спосіб приготування

На розігрітій сковороді обсмажити дрібно нарізану цибулю до прозорості, потім додати натерту моркву й тушкувати кілька хвилин до м’якості. Додати нашатковану капусту, перемішати й обсмажувати до легкого золотистого кольору.

Приготування фарша. Фото: кадр з відео

Окремо обсмажити фарш у невеликій кількості олії — лише до зміни кольору, розбиваючи грудочки ложкою. Додати фарш до овочевої суміші, посолити, поперчити, ввести цукор, томатну пасту й сік. Перемішати й тушкувати кілька хвилин, поки аромати поєднаються.

Приготування начинки. Фото: кадр з відео

У глибокій мисці збити яйця до однорідності. З’єднати з овочево-м’ясною масою — саме ця суміш і стане основою для "нових" голубців.

Приготування голубців. Фото: кадр з відео

Форму для запікання змастити олією, викласти порції суміші ложкою, злегка притискаючи, щоб утворилися акуратні котлетки або "конвертики". Запікати при 180–200°C близько 20 хвилин до золотистої скоринки. Подавати гарячими зі сметаною або соусом.

