Гречка с овощами и яйцом — простой рецепт вкусного ужина

Стакан гречки + 1 яйцо — рецепт вкусного ужина для всей семьи
Это блюдо доказывает, что из самых простых продуктов можно приготовить действительно вкусный и сытный ужин. Гречка с овощами и яйцом получается ароматной, нежной и хорошо насыщает. Рецепт подойдет для будней, когда хочется накормить всю семью быстро и вкусно.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- гречка — 1 ст. (250 мл.);
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- масло сливочное — 100 г;
- соль — 1 ч. л.;
- вода — 2 ст. л;
- кориандр — по вкусу;
- паприка — по вкусу;
- итальянские травы — по вкусу;
- яйцо — 1 шт.;
- масло — для обжаривания.
Способ приготовления
Разогреть в кастрюле сливочное масло на среднем огне. Добавить мелко нарезанный лук и обжарить до прозрачности в течение 1 минуты. Добавить тертую морковь, перемешать и готовить еще 1 минуту. Добавить помидор, нарезанный мелким кубиком, и обжарить 1 минуту, чтобы овощи пустили сок и стали мягкими.
Посолить овощную основу, перемешать и готовить около 5 минут на среднем огне, периодически помешивая, чтобы вкусы равномерно раскрылись.
Гречку тщательно промыть в чистой воде несколько раз. Добавить подготовленную гречку в кастрюлю с овощами, хорошо перемешать и обжарить 2 минуты, чтобы крупа впитала аромат масла и зажарки.
Добавить воду, кориандр, паприку и итальянские травы по своему вкусу, перемешать. Накрыть крышкой и готовить 10 минут на маленьком огне. После этого снять крышку и продолжить готовить еще 10 минут на маленьком огне, пока гречка станет мягкой, а лишняя жидкость испарится. На сковороде разогреть масло и обжарить яичницу из одного яйца до желаемой степени готовности. Подавать гречку горячей вместе с яйцом.
