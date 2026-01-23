Гречка с овощами и яйцом — простой рецепт вкусного ужина

Гречка и яйцо. Фото: gospodynka.com.ua

Это блюдо доказывает, что из самых простых продуктов можно приготовить действительно вкусный и сытный ужин. Гречка с овощами и яйцом получается ароматной, нежной и хорошо насыщает. Рецепт подойдет для будней, когда хочется накормить всю семью быстро и вкусно.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

гречка — 1 ст. (250 мл.);

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

масло сливочное — 100 г;

соль — 1 ч. л.;

вода — 2 ст. л;

кориандр — по вкусу;

паприка — по вкусу;

итальянские травы — по вкусу;

яйцо — 1 шт.;

масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Разогреть в кастрюле сливочное масло на среднем огне. Добавить мелко нарезанный лук и обжарить до прозрачности в течение 1 минуты. Добавить тертую морковь, перемешать и готовить еще 1 минуту. Добавить помидор, нарезанный мелким кубиком, и обжарить 1 минуту, чтобы овощи пустили сок и стали мягкими.

Гречка и морковь с луком. Фото: gospodynka.com.ua

Посолить овощную основу, перемешать и готовить около 5 минут на среднем огне, периодически помешивая, чтобы вкусы равномерно раскрылись.

Приготовление гречки. Фото: gospodynka.com.ua

Гречку тщательно промыть в чистой воде несколько раз. Добавить подготовленную гречку в кастрюлю с овощами, хорошо перемешать и обжарить 2 минуты, чтобы крупа впитала аромат масла и зажарки.

Гречка с яйцом. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить воду, кориандр, паприку и итальянские травы по своему вкусу, перемешать. Накрыть крышкой и готовить 10 минут на маленьком огне. После этого снять крышку и продолжить готовить еще 10 минут на маленьком огне, пока гречка станет мягкой, а лишняя жидкость испарится. На сковороде разогреть масло и обжарить яичницу из одного яйца до желаемой степени готовности. Подавать гречку горячей вместе с яйцом.

