Україна
Стакан гречки + 1 яйцо — рецепт вкусного ужина для всей семьи

Стакан гречки + 1 яйцо — рецепт вкусного ужина для всей семьи

Дата публикации 23 января 2026 15:04
Гречка с овощами и яйцом — простой рецепт вкусного ужина
Гречка и яйцо. Фото: gospodynka.com.ua

Это блюдо доказывает, что из самых простых продуктов можно приготовить действительно вкусный и сытный ужин. Гречка с овощами и яйцом получается ароматной, нежной и хорошо насыщает. Рецепт подойдет для будней, когда хочется накормить всю семью быстро и вкусно.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • гречка — 1 ст. (250 мл.);
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • масло сливочное — 100 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • вода — 2 ст. л;
  • кориандр — по вкусу;
  • паприка — по вкусу;
  • итальянские травы — по вкусу;
  • яйцо — 1 шт.;
  • масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Разогреть в кастрюле сливочное масло на среднем огне. Добавить мелко нарезанный лук и обжарить до прозрачности в течение 1 минуты. Добавить тертую морковь, перемешать и готовить еще 1 минуту. Добавить помидор, нарезанный мелким кубиком, и обжарить 1 минуту, чтобы овощи пустили сок и стали мягкими.

як смачно приготувати гречку
Гречка и морковь с луком. Фото: gospodynka.com.ua

Посолить овощную основу, перемешать и готовить около 5 минут на среднем огне, периодически помешивая, чтобы вкусы равномерно раскрылись.

рецепт смачної гречки
Приготовление гречки. Фото: gospodynka.com.ua

Гречку тщательно промыть в чистой воде несколько раз. Добавить подготовленную гречку в кастрюлю с овощами, хорошо перемешать и обжарить 2 минуты, чтобы крупа впитала аромат масла и зажарки.

рецепт смачної гречки на вечерю
Гречка с яйцом. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить воду, кориандр, паприку и итальянские травы по своему вкусу, перемешать. Накрыть крышкой и готовить 10 минут на маленьком огне. После этого снять крышку и продолжить готовить еще 10 минут на маленьком огне, пока гречка станет мягкой, а лишняя жидкость испарится. На сковороде разогреть масло и обжарить яичницу из одного яйца до желаемой степени готовности. Подавать гречку горячей вместе с яйцом.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
