Гречка з овочами та яйцем — простий рецепт смачної вечері

Ця страва доводить, що з найпростіших продуктів можна приготувати справді смачну й ситну вечерю. Гречка з овочами та яйцем виходить ароматною, ніжною і добре насичує. Рецепт підійде для буднів, коли хочеться нагодувати всю родину швидко та смачно.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

гречка — 1 скл. (250 мл);

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

помідор — 1 шт.;

масло вершкове — 100 г;

сіль — 1 ч. л.;

вода — 2 скл.;

коріандр — до смаку;

паприка — до смаку;

італійські трави — до смаку;

яйце — 1 шт.;

олія — для обсмажування.

Спосіб приготування

Розігріти в каструлі вершкове масло на середньому вогні. Додати дрібно нарізану цибулю та обсмажити до прозорості протягом 1 хвилини. Додати терту моркву, перемішати та готувати ще 1 хвилину. Додати помідор, нарізаний дрібним кубиком, і обсмажити 1 хвилину, щоб овочі пустили сік і стали м’якими.

Посолити овочеву основу, перемішати та готувати близько 5 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи, щоб смаки рівномірно розкрилися.

Гречку ретельно промити у чистій воді кілька разів. Додати підготовлену гречку до каструлі з овочами, добре перемішати та обсмажити 2 хвилини, щоб крупа увібрала аромат масла й засмажки.

Додати воду, коріандр, паприку та італійські трави до свого смаку, перемішати. Накрити кришкою та готувати 10 хвилин на маленькому вогні. Після цього зняти кришку й продовжити готувати ще 10 хвилин на маленькому вогні, доки гречка стане м’якою, а зайва рідина випарується. На сковорідці розігріти олію та обсмажити яєчню з одного яйця до бажаного ступеня готовності. Подавати гречку гарячою разом з яйцем.

