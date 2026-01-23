Гречка з овочами та яйцем — простий рецепт смачної вечері

Стакан гречки + 1 яйце — рецепт смачної вечері для всієї родини
Ця страва доводить, що з найпростіших продуктів можна приготувати справді смачну й ситну вечерю. Гречка з овочами та яйцем виходить ароматною, ніжною і добре насичує. Рецепт підійде для буднів, коли хочеться нагодувати всю родину швидко та смачно.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- гречка — 1 скл. (250 мл);
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- помідор — 1 шт.;
- масло вершкове — 100 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- вода — 2 скл.;
- коріандр — до смаку;
- паприка — до смаку;
- італійські трави — до смаку;
- яйце — 1 шт.;
- олія — для обсмажування.
Спосіб приготування
Розігріти в каструлі вершкове масло на середньому вогні. Додати дрібно нарізану цибулю та обсмажити до прозорості протягом 1 хвилини. Додати терту моркву, перемішати та готувати ще 1 хвилину. Додати помідор, нарізаний дрібним кубиком, і обсмажити 1 хвилину, щоб овочі пустили сік і стали м’якими.
Посолити овочеву основу, перемішати та готувати близько 5 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи, щоб смаки рівномірно розкрилися.
Гречку ретельно промити у чистій воді кілька разів. Додати підготовлену гречку до каструлі з овочами, добре перемішати та обсмажити 2 хвилини, щоб крупа увібрала аромат масла й засмажки.
Додати воду, коріандр, паприку та італійські трави до свого смаку, перемішати. Накрити кришкою та готувати 10 хвилин на маленькому вогні. Після цього зняти кришку й продовжити готувати ще 10 хвилин на маленькому вогні, доки гречка стане м’якою, а зайва рідина випарується. На сковорідці розігріти олію та обсмажити яєчню з одного яйця до бажаного ступеня готовності. Подавати гречку гарячою разом з яйцем.
