Картофельные зразы с сыром и ветчиной — рецепт из вчерашнего пюре за 10 минут

Блюдо из вчерашнего пюре — рецепт за 10 минут, поражает вкусом
Даже из остатков пюре можно создать настоящий шедевр. Эти картофельные зразы с сыром и ветчиной готовятся всего за 10 минут, но на вкус как блюдо из ресторана. Хрустящая корочка, тягучий сыр внутри и аромат зелени — идеальный вариант завтрака, обеда или ужина.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- картофель — 800 г;
- соль, черный перец — по своему вкусу;
- твердый сыр — 180 г;
- петрушка — 1 пучок.
Для начинки:
- вареная ветчина — 100 г;
- твердый сыр — 100 г.
Для панировки:
- яйца — 3 шт.;
- панировочные сухари — 100 г;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде до готовности. Затем размять в пюре, дать слегка остыть. Добавить тертый твердый сыр, мелко нарезанную петрушку, перец и перемешать до однородности. Из картофельной массы сформировать лепешку, положить в середину кусочек ветчины и сыра, накрыть еще небольшим количеством картофельной массы и сформировать зразы.
Каждое изделие обвалять сначала во взбитых яйцах, затем в панировочных сухарях. На сковороде разогреть масло и обжарить зразы с обеих сторон до румяной корочки.
Готовое блюдо выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавать горячими с соусом или сметаной. Остатки пюре превращаются в невероятно аппетитное блюдо, которое точно удивит семью.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.
Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.
Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.
Читайте Новини.LIVE!