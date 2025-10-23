Картофельные зразы с сыром и ветчиной — рецепт из вчерашнего пюре за 10 минут

Картофельные зразы. Фото: gospodynka.com.ua

Даже из остатков пюре можно создать настоящий шедевр. Эти картофельные зразы с сыром и ветчиной готовятся всего за 10 минут, но на вкус как блюдо из ресторана. Хрустящая корочка, тягучий сыр внутри и аромат зелени — идеальный вариант завтрака, обеда или ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

картофель — 800 г;

соль, черный перец — по своему вкусу;

твердый сыр — 180 г;

петрушка — 1 пучок.

Для начинки:

вареная ветчина — 100 г;

твердый сыр — 100 г.

Для панировки:

яйца — 3 шт.;

панировочные сухари — 100 г;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде до готовности. Затем размять в пюре, дать слегка остыть. Добавить тертый твердый сыр, мелко нарезанную петрушку, перец и перемешать до однородности. Из картофельной массы сформировать лепешку, положить в середину кусочек ветчины и сыра, накрыть еще небольшим количеством картофельной массы и сформировать зразы.

Приготовление зразов. Фото: gospodynka.com.ua

Каждое изделие обвалять сначала во взбитых яйцах, затем в панировочных сухарях. На сковороде разогреть масло и обжарить зразы с обеих сторон до румяной корочки.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Готовое блюдо выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавать горячими с соусом или сметаной. Остатки пюре превращаются в невероятно аппетитное блюдо, которое точно удивит семью.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.