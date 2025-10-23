Видео
Блюдо из вчерашнего пюре — рецепт за 10 минут, поражает вкусом

Блюдо из вчерашнего пюре — рецепт за 10 минут, поражает вкусом


Дата публикации 23 октября 2025 21:04
обновлено: 20:57
Картофельные зразы с сыром и ветчиной — рецепт из вчерашнего пюре за 10 минут
Картофельные зразы. Фото: gospodynka.com.ua

Даже из остатков пюре можно создать настоящий шедевр. Эти картофельные зразы с сыром и ветчиной готовятся всего за 10 минут, но на вкус как блюдо из ресторана. Хрустящая корочка, тягучий сыр внутри и аромат зелени — идеальный вариант завтрака, обеда или ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • картофель — 800 г;
  • соль, черный перец — по своему вкусу;
  • твердый сыр — 180 г;
  • петрушка — 1 пучок.

Для начинки:

  • вареная ветчина — 100 г;
  • твердый сыр — 100 г.

Для панировки:

  • яйца — 3 шт.;
  • панировочные сухари — 100 г;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде до готовности. Затем размять в пюре, дать слегка остыть. Добавить тертый твердый сыр, мелко нарезанную петрушку, перец и перемешать до однородности. Из картофельной массы сформировать лепешку, положить в середину кусочек ветчины и сыра, накрыть еще небольшим количеством картофельной массы и сформировать зразы.

рецепт зразів з пюре
Приготовление зразов. Фото: gospodynka.com.ua

Каждое изделие обвалять сначала во взбитых яйцах, затем в панировочных сухарях. На сковороде разогреть масло и обжарить зразы с обеих сторон до румяной корочки.

рецепт зразів з вчорашнього пюре
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Готовое блюдо выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавать горячими с соусом или сметаной. Остатки пюре превращаются в невероятно аппетитное блюдо, которое точно удивит семью.

Ужин Деруны картошка рецепт зразы с грибами пюре
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
